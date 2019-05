„B2Run“-Volkslauf führt zu Behinderungen rund ums Weserstadion

Bremen – Auf Behinderungen müssen sich Verkehrsteilnehmer Dienstag rund ums Weserstadion gefasst machen. Hier beginnt gegen 18.30 Uhr (Einlass: 16 Uhr) der Lauf „B2Run“.

Es ist für Bremen die sechste Auflage – mit einer Rekordbeteiligung von mehr als 9200 Läufern aus 500 Unternehmen aus Bremen und „umzu“, wie der Veranstalter mitteilte. Die Distanz rund ums Stadion beträgt 6,2 Kilometer.

Autofahrer müssen am Veranstaltungstag mit Behinderungen rechnen. In beide Richtungen gibt es ab 16 Uhr Sperrungen Auf dem Peterswerder (die Unterführung am Stadion ist von 12 bis 22 Uhr gesperrt), am Eberleinweg, am Jürgensdeich und auf der Franz-Böhmert-Straße.

Die Sperrungen werden voraussichtlich bis 23 Uhr bestehen, hieß es. Halteverbote gelten für diesen Zeitraum auf der Habenhauer Brückenstraße, Im Suhrfelde, dem Richard-Jürgens-Weg und dem Hastedter Osterdeich.

