„Mein Kunst-Stück“ mit Renate Wetzstein und ihrem XXL-Werk „OT (Sommer)“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Ohne Titel (Sommer)“ heißt Renate Wetzsteins Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Auf 80 Zentimeter mal 80 Zentimeter zeigt es eine abstrakte Szene voller Farbe und Licht. Wer genau hinschaut, erkennt Andeutungen.

„Heiterkeit, das Luftige, Wasser. All das, was einem im Sommer anspricht, weckt Sehnsüchte“, erzählt Renate Wetzstein zu ihrem Bild „Ohne Titel (Sommer)“. Das Bild entstand aus einem Gefühl heraus. Das Azurblau erinnert ans Meer und den Süden, in dem das Licht ein anderes ist. Die Bremer Künstlerin denkt dabei beispielsweise an einen noch am Tageshimmel stehenden Mond, Segelboote und die Helligkeit, wenn man die Sonne morgens im Garten begrüßt.

„Die abstrakten Bilder gehen sehr in die Tiefe und entstehen aus dem, was einen innerlich berührt und bewegt“, sagt Wetzstein. Fast dreiviertel ihrer Werke wirken heiter. Der Rest widmet sich ernsten Themen, wie beispielsweise Politik, Umweltverschmutzung oder Trauer. „Das ist die andere Seite, die ich auch bedienen muss. Auch weil ich dadurch selbst Dinge verarbeite“, sagt die Siebzigjährige. In ihren Werken möchte die Künstlerin Menschen darauf aufmerksam machen, das Leben bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Auch wenn es manchmal schwierig erscheint, Dinge anzugehen, so lohne es sich, dafür zu kämpfen, sagt sie.

XXL-Formate liebt Wetzstein, denn sie malt gern mit Schwung. „Auf großer Leinwand kann ich viel Emotion und Kraft in die Bewegung hineingeben.“ Für ihre Art zu malen, ist die schnell trocknende Acrylfarbe besonders praktisch.

Auf die Kunst gekommen ist die in Geesthacht geborene Wahlbremerin erst spät. Zwar ist sie im Kunstunterricht immer gut gewesen, doch dann kamen erst einmal Familie und Beruf. Als die Kinder aus dem Haus waren und ihr Mann ihr einen Atelierraum anbot, startete Wetzstein durch. Sie besuchte Kurse, Akademien und die Kunsthochschule. „Ich war auf den Geschmack gekommen. Es ergaben sich Netzwerke, neue Ideen und Ansätze.“ Als Frühaufsteherin arbeitet sie gerne morgens. In der Nacht halten sie aber manchmal Themen wach, die sie im Geiste vorkomponiert. Gerade war eine sehr arbeitsintensive Phase. Die aktuelle Ausstellung „kontraste-contrasts“ mit Bremer und US-amerikanischen Künstlerinnen im Lichthof in Burglesum wollte vorbereitet werden. Bis zum 7. September präsentieren acht Künstlerinnen ihre Werke mittwochs, sonnabends und sonntags in der Stader Landstraße 64.

Die Herausforderung in der Kunst sieht die Bremerin darin, sich stets weiter zu entwickeln, zusammen mit anderen Themen zu bearbeiten und andere Betrachtungsweisen kennenzulernen. Auch sei es wichtig, zwischen den Alltagsdingen den Faden nicht zu verlieren. „Man muss sich Zeit für seine Passion freihalten“. Ob wir Kunst brauchen? – „Kunst gehört zu unserem Leben dazu. Sie ist wichtig, weil sie uns innehalten lässt, um zu schauen und nachzudenken.“

Zu den Künstlern, die für Wetzstein besonders bedeutend sind, zählen die deutschen Zeitgenossen Neo Rauch und Gerhard Richter. An Rauch fasziniert die Bremerin, dass er zwar relativ gegenständlich malt, aber dennoch alles in Frage stellt. „Man kommt ins Grübeln und fragt sich, was er damit sagen will“, sagt Wetzstein. Richter ist für sie ein Universalgenie. Er besitze eine Wahnsinnstechnik, könne sich gegenständlich sehr schön ausdrücken und ebenso supermodern sein. Außerdem sei er ein bescheidener Mensch.

Wenn die Künstlerin jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, dann ginge ihr Bild „Blume im Revier“ an den Musiker Herbert Grönemeyer. „Tatsächlich hat mich sein Song ,Bochum‘ zu dem Bild inspiriert. Und immer wieder spiele ich mit dem Gedanken, es ihm zu schenken. Davon abgesehen, finde ich seine Lieder toll.“