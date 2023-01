Axt-Attacke bei der AOK Bremen: Motiv noch unklar

Von: Thomas Kuzaj

Die Hauptgeschäftsstelle der AOK in der Bremer Innenstadt blieb am Freitag geschlossen. © Kuzaj

Bremen – Mit einer Axt hat ein 76 Jahre alter Mann urplötzlich und offenbar ohne Vorwarnung in der Geschäftsstelle der AOK an der Bürgermeister-Smidt-Straße in der Bremer Innenstadt randaliert. Das berichten die Bremer Polizei und ein Sprecher der Krankenkasse. Nach dem Vorfall vom Donnerstagnachmittag blieben die AOK-Hauptgeschäftsstelle in der City und die Geschäftsstelle Süd am Freitag erst einmal geschlossen.

Gegen 14.10 Uhr hatte der Mann die Geschäftsräume betreten, so Polizeisprecher Bastian Demann am Freitag. Der 76-Jährige setzte sich zunächst in den Wartebereich. Als Mitarbeiter der Krankenkasse ihn dann zum Kundengespräch baten, zog er plötzlich eine Axt hervor – und schlug damit gegen eine Acrylglasscheibe, die (eigentlich als Corona-Schutz) vor einer 24 Jahre alten AOK-Mitarbeiterin stand. Die Scheibe zersprang, so der Polizeisprecher weiter.

Die 24-Jährige blieb unverletzt, vom großen Schreck des Schock-Moments einmal abgesehen. Kollegen der Frau hielten den 76-Jährigen fest und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann – gemeldet in Bremen, Nationalität: kroatisch – fest. Die Axt-Attacke muss vollkommen überraschend gekommen sein, offenbar hatte nichts zuvor darauf hingedeutet. Alles geschah „unvermittelt, ohne groß etwas zu sagen“, so fasst es Demann im Gespräch mit unserer Zeitung zusammen. Es ging so schnell, dass AOK-Beschäftigte überhaupt keine Chance hatten, möglicherweise deeskalierend oder beschwichtigend auf den Mann einzuwirken.

Verdächtiger wird nach psychiatrischer Begutachtung entlassen

Warum der 76-jährige Mann in den Räumen der Krankenkasse zur Axt griff, welches Motiv er hatte, warum er überhaupt eine Axt bei sich trug – lauter Fragen, auf die es gegenwärtig noch keine Antworten gibt. Die Ermittlungen, sie dauern an, heißt es bei der Polizei. Der Festgenommene sei nach einer psychiatrischen Begutachtung wieder entlassen worden, hieß es am Freitag weiter. Anhaltspunkte beispielsweise für eine Einweisung im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung wurden demnach offenbar nicht gesehen.

Bei der AOK macht man sich unterdessen Gedanken über den Schutz von Mitarbeitern und Kunden. „Wir denken über ein Sicherheitskonzept und den Einsatz von Sicherheitsleuten nach“, sagte der Bremer AOK-Sprecher Jörn Hons am Freitag auf Nachfrage.

„Die Menschen sind ungeduldiger“

Ist der Vorfall womöglich auch in einem größeren Zusammenhang aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zu sehen? In verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zeigen sich „Verrohungstendenzen und ein gestiegenes Aggressionspotenzial“, hieß es dieser Tage erst in einer Deputationsvorlage des Bremer Innenressorts, in der es um die wachsenden Aktenberge bei der Polizei ging.

Darauf angesprochen, möchte AOK-Sprecher Hons diese allgemeine Entwicklung nicht in Abrede stellen. „Insgesamt wird die Tonlage überall rauer, Ämter berichten das auch. Die Menschen sind viel ungeduldiger.“ Ob der Vorfall in den AOK-Räumen in so einem Zusammenhang zu sehen ist, dürften nun die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.

Am Eingang der AOK-Hauptgeschäftsstelle war am Freitag das Gitter heruntergelassen. Wieder und wieder standen am Vormittag Menschen überrascht davor. An den Türscheiben informierten Zettel über die zeitweilige Schließung „wegen eines Vorfalls in der Kundenberatung“. Geplant sei es aber, zumindest die Hauptgeschäftsstelle an der Bürgermeister-Smidt-Straße am Montag wieder zu öffnen, so AOK-Sprecher Hons.