Autostadt Bremen: Zahl der gemeldeten Wagen steigt

Bremen - Seit Jahren bemüht sich Rot-Grün – und jetzt Rot-Grün-Rot –, den Menschen den Spaß am Autofahren zu vermiesen. Offenbar selbst im eigenen Bundesland ohne Erfolg. Im Gegenteil: Die Zahl der gemeldeten Autos ist 2018 deutlich angestiegen – von 290 188 (2017) auf 292 514 (2018). Macht eine satte Zunahme von 2 326. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch 2019 hervor, welches das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat.

Bundesweit zählt das Kraftfahrtbundesamt rund 47 Millionen Autos (bei etwa 83 Millionen Einwohnern). Auf 372 Seiten vermittelt das aktuelle Statistische Jahrbuch einen Überblick über die demografischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verhältnisse im Land Bremen sowie in den Städten Bremen und Bremerhaven. Es enthält die Statistiken aus dem Jahr 2018, die 2019 aufbereitet wurden. In mehr als 200 Tabellen und 70 Grafiken sind auch Vergleichsdaten der Vorjahre ersichtlich.

Zurück zu den Autos. In der Stadt Bremen stieg die Zahl der gemeldeten Autos im genannten Zeitraum von 240 790 auf 242 480 (plus 1 690). Die Gesamtzahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge (dazu zählen unter anderem auch Lkw, Busse, Anhänger) stieg in der Stadt Bremen von 277 540 auf 279 614 an. Im Land sind jetzt 337 171 Kraftfahrzeuge zugelassen – 2017 waren es 334 378.

Ausländeranteil in Bremen

Der Anstieg bei den Autos lässt sich nicht einmal durch die gestiegene Einwohnerzahl von knapp 2 000 auf 682 986 Menschen im Land erklären (Stadt Bremen: 569 352, davon 103 493 Ausländer, Bremerhaven: 113 634, davon 20 403 Ausländer). Das Plus bei den Einwohnern resultiert allein aus der Zuwanderung. Ob die Zuwanderer sich alle ein Auto leisten können, ist wohl eher unwahrscheinlich. Im Land Bremen sind 123 896 Menschen von den etwa 683 000 Einwohnern Ausländer. Ihr Anteil ist deutlich gestiegen. 2017 zählten die Statistiker 118 248 Ausländer. Stark war auch der Anstieg in der Stadt Bremen. 2017 notierten die Statistiker noch 99 175 Ausländer, jetzt fast 103 500. Die mit Abstand meisten Ausländer kommen aus der Türkei (Land: 23 735), gefolgt von Syrien (16 340), Polen (10 685) und Bulgarien (8 815). Unter „übrige Staaten und ohne Angabe“ notierten die Statistiker 12 875 Menschen.

Nimmt man Einwohner mit Migrationshintergrund hinzu, leben im Bundesland Bremen gut 35 Prozent Personen mit Migrationshintergrund. Damit ist Bremen bundesweit Spitzenreiter. Zum Vergleich: In Niedersachsen beträgt diese Quote 22,1 Prozent, im Bundesdurchschnitt 25,5 Prozent.

Abwanderung aus Bremen

Die Abwanderung ins Umland hält ungebremst an. Von Niedersachsen zogen 12 072 Menschen (davon 10 156 Deutsche) ins Bundesland Bremen. Doch 14 286 (davon 12 539 Deutsche) kehrten Bremen den Rücken und suchten sich eine Bleibe in Niedersachsen. Aus der Stadt Bremen zogen 11 469 in die Region, nur 9 574 wechselten nach Bremen. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema: den Pendlern. Gut 138 000 haben im Land Bremen einen Job und fahren, wie auch immer, über die Landesgrenze. Fast die Hälfte der Einpendler kommt aus den Landkreisen Osterholz, Diepholz und Cuxhaven.

Autoindustrie in Bremen

Die 325 Industriebetriebe im Land erzielten 2018 einen Umsatz von 37,3 Milliarden Euro. Den größten Anteil daran hat der Bereich Autobau mit 25,6 Milliarden Euro – und nicht etwa der Bau von Fahrrädern. „Mit knapp 24 000 von insgesamt 52 411 Beschäftigten hat dieser Industriezweig große Bedeutung für den Bremer Arbeitsmarkt“, sagen die Statistiker.

Das unterstreicht, welch ein Glücksfall der Autobauer Mercedes (mit allein rund 12 500 Mitarbeitern) und die Zulieferer der Branche für Bremen sind. Ohne sie und ihre Arbeitsplätze wäre die Arbeitslosenquote von knapp zehn Prozent vermutlich nicht nur doppelt so hoch wie im Bund (knapp fünf Prozent), sondern noch höher. Es scheint oft so, dass dies einigen Politik-Verantwortlichen nicht wirklich bewusst ist.

Und hier noch ein paar Zahlen in Kürze:

Mehr als ein Fünftel (21,1 Prozent) der Bevölkerung ist 65 Jahre alt oder älter.

7 163 Babys wurden lebend geboren.

Es wurden 435 Baugenehmigungen für insgesamt 2 126 Wohnungen erteilt. Fertiggestellt wurden insgesamt 479 Gebäude mit 1 983 Wohnungen. Von den 479 Gebäuden waren 366 Einfamilienhäuser.

Statistisches Jahrbuch Bremen: Als Buch oder PDF

Das gedruckte Statistische Jahrbuch im A5-Format kostet 19 Euro (zuzüglich Versandkosten). Bestellt werden kann es beim Statistisches Landesamt Bremen, An der Weide 14, 28195 Bremen, (E-Mail: info@statistik.bremen.de). Ein kostenfreier Download der PDF-Datei ist möglich unter „www.statistik.bremen.de“.