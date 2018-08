59 Autos am Haken: Mäurer nimmt Schrottfahrzeuge ins Visier

Ein Ärgernis: Der Innensenator lässt am Straßenrand oder unter Brücken geparkte Autos (hier in der Neustadt) jetzt ohne Vorwarnung abschleppen. - Foto: Langkowski

Bremen - Innensenator Ulrich Mäurer hat die Reißleine gezogen. Seit Juli lässt der Sozialdemokrat Schrottautos abschleppen. Jetzt hat er seine erste Abschlepp-Bilanz vorgelegt. „Im Juli haben wir 59 Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum entfernt“, sagt Mäurer.

Anwohnern und Geschäftsleuten sind am Straßenrand abgestellte Altfahrzeuge, die nicht mehr zugelassen sind und für die sich offenbar niemand zuständig fühlt, ein „echtes Ärgernis“. Hinzu kommen der Parkraummangel in diversen Stadtteilen sowie der „Vermüllungseffekt“, der von den Schrottautos ausgeht. Innensenator Mäurer jedenfalls sah sich zum Handeln gezwungen und gab die Anweisung, nicht angemeldete Fahrzeuge sofort und ohne weitere Vorankündigung aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschleppen.

Mäurer ist bislang zufrieden. Er sagt: „Die Mitarbeiter des neuen Ordnungsamts haben gute Arbeit geleistet.“ In Zahlen: 59 Schrottautos sind, wie eingangs erwähnt, auf den Haken genommen worden. „Der Schwerpunkt des bisherigen Einsatzes lag auf dem Abschleppen von privat abgestellten Fahrzeugen in Wohngebieten“, sagt Mäurer. Und zwar vor allem in Walle, Gröpelingen und Oslebshausen im Bremer Westen, in Hemelingen im Osten und im gesamten Bremer Norden. „Ab August werden auch Autos in den Gewerbegebieten abgeschleppt, in denen zahlreiche Fahrzeuge stehen, die da nicht hingehören.“

Lediglich sechs der 59 abgeschleppten Fahrzeuge seien bislang von Haltern wieder ausgelöst worden, heißt es weiter. Mäurer: „Diese geringe Anzahl kann darauf hindeuten, dass ehemalige Halter, den öffentlichen Raum zur Entsorgung ihrer Fahrzeuge nutzen.“

15 der 53 übrigen Fahrzeuge sollen in absehbarer Zeit entsorgt werden. Eigentümer, die ihr abgeschlepptes Fahrzeug wiederbekommen wollen, müssen eine Abschleppgebühr von 280 Euro und eine Standgebühr von monatlich rund 80 Euro bezahlen.

„Zusätzlich muss mit einem Bußgeldbescheid gerechnet werden, da das Abstellen eines nicht angemeldeten Fahrzeugs im öffentlichen Raum eine Ordnungswidrigkeit darstellt“, heißt es im Ordnungsamt.

je