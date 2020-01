Autofreie Innenstadt in Bremen: Handelskammer spricht sich gegen Pläne aus

Die autofreie Bremer Innenstadt ist ein zentrales Projekt der rot-grün-roten Koalition. Die Handelskammer sieht die Pläne der Regierung kritisch. Autofrei nein, autoärmer ja, so heißt es im Schütting.

Bremen - Den Begriff „autofrei“ halten die Kammer-Vertreter ohnehin für problematisch, da er für Missverständnisse sorge. Präses Janina Marahrens-Hashagen: „Ich bin schon mehrfach gefragt worden: Kann man bei Euch noch reinfahren?“

Die Handelskammer hat ihre schon im Herbst vorigen Jahres präsentierte Argumentation zu einem elfseitigen Positionspapier ausgebaut – und am Mittwoch vorgestellt. Ja, auch die Kammer wünsche sich eine fußgängerfreundliche Innenstadt mit weniger Durchgangsverkehr und einem autoärmeren Kernbereich zwischen Wall und Martinistraße, so Syndicus Dr. Matthias Fonger. „Aber von uns kommt ein ,Nein‘ zur autofreien Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Westerstraße.“ Das aber ist das Fernziel der Koalition.

Die Kammer sorgt sich um die Erreichbarkeit der Bremer Innenstadt – insbesondere mit Blick auf Menschen, die aus dem Umland in die Hansestadt kommen. „,Zufahrt-verboten‘-Schilder wirken ausgrenzend und phantasielos“, sagt Vizepräses Joachim Linnemann. „Autofrei“, das wirke „wenig einladend“. Stefan Brockmann, Vorsitzender des Kammer-Ausschusses für Einzelhandel: „Wenn Sie in Achim oder Zeven wohnen, heißt autofrei: Ich habe ein Problem, da hinzukommen.“

Bremer Innenstadt wird oft mit dem Auto angesteuert

20 Prozent der Innenstadt-Besucher kommen mit dem Auto. Und das sind in der Regel nicht jene, die so nah an der City wohnen, dass sie von den geplanten Fahrradbrücken profitieren werden.

35 Prozent aller Innenstadt-Besucher stammen aus dem Umland, so Brockmann. In vergleichbaren Städten seien das „46 Prozent und mehr“. Aber: „Diese Gruppe ist größtenteils auf das Auto angewiesen und wägt bei der Erreichbarkeit, den Parkmöglichkeiten und Parkgebühren genau ab. Auf diese Besuchergruppe kann der bremische Einzelhandel nicht verzichten.“ Daraus folge auch: „Die Parkhäuser Katharinenklosterhof und Am Dom dürfen nicht vorschnell aufgegeben werden, periphere Parkhäuser müssen besser angeschlossen werden und mit einem leistungsfähigen ,Park-and-Ride‘-Stellplatznetz ergänzt werden.“

Apropos öffentlicher Nahverkehr. Dieser, so eine zentrale Kammer-Forderung, müsse verbessert werden, bevor der Autoverkehr reduziert wird. Es müssten „zunächst alternative Mobilitäts-, Routen- und Stellplatzangebote geschaffen und notwendige Begleitinvestitionen in die öffentlichen Räume gesichert werden“, so Präses Marahrens-Hashagen.

+ Räder ja, Autos nein – das gilt schon jetzt vielerorts in der Bremer Innenstadt. © Thomas Kuzaj

Handelskammer: Auch Autofahrer sollen willkommen sein

Bremen dürfe „Kunden aus entfernteren Stadtteilen sowie dem näheren oder ferneren Umland nicht verprellen“, sondern müsse „Gründe und Mobilitätsangebote liefern“, Zentrum und Altstadt aufzusuchen. Marahrens-Hashagen weiter: „Hierzu gehört die klare Botschaft, dass ausdrücklich auch jene Besucher willkommen sind, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht auf ihr Auto verzichten wollen oder können oder für die es keine wirklich gute alternative Verkehrsmittelwahl gibt.“

In dem elfseitigen Kammer-Papier wird beklagt, dass Bremen und seine Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich schlechter aus dem näheren Umland zu erreichen seien als beispielsweise Hannover. So müsse die Regio-S-Bahn ausgebaut werden und engere Taktzeiten bekommen. Wichtig sei auch eine neue Linie „RS5“, die im 60-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Rotenburg fahre.

Autoarm statt autofrei? Die Grünen sind von den Kammer-Forderungen nicht begeistert. Das Ansinnen, „die autofreie City auszubremsen“, sei „mutlos“. Grünen-Verkehrspolitiker Ralph Saxe: „Die autofreie City ist das zentrale Projekt für die zukunftsfähige Innenstadt und eine klimaschonende Verkehrswende. An der autofreien Innenstadt führt kein Weg vorbei. Wir werden sie Schritt für Schritt bis 2030 umsetzen.“

Kommentar: Umland-Autos? Nicht willkommen!

Von Thomas Kuzaj

Wann wird Politik vorhersagbar? Wenn alle stets genau das tun, was von ihnen zu erwarten ist – keine Bewegung, kein neuer Gedanke. Lieber auf den Positionen beharren, die man ja ohnehin schon vertritt. Nach genau diesem Muster hat Ralph Saxe, Verkehrspolitiker der Grünen, am Mittwoch auf die Handelskammer-Forderungen zur autofreien Innenstadt reagiert.

Natürlich lehnt er das Kammer-Papier ab, was auch sonst. Die Handelskammer müsse sich entscheiden, ob sie „als Bremsklotz agieren oder die Zukunft der Bremer City mitgestalten“ wolle.

Aha – wer das Auto nicht von vornherein komplett ausschließt, will die Zukunft nicht mitgestalten. So einfach ist das also. Nun, Saxe kann gar nicht anders, denn für die Grünen ist die autofreie Innenstadt ein Heiligtum. Da darf nicht dran gerüttelt werden, um Himmels willen!

Pflichtschuldigst lobt Saxe ein paar Kammer-Punkte; so gefällt es ihm, dass auch die Kaufleute keine Aversion gegen Fahrräder haben, den Fahrradverkehr sogar ausdrücklich fördern wollen (aber eben nicht nur ihn).

Autofreie Innenstadt: Oft nur ganz oder gar nicht

Die Kammer bleibt nicht bei vorhersagbaren Positionen stehen – die Grünen schon. Denn beim motorisierten Individualverkehr, da gibt es kein Pardon und mithin: keine Diskussion. Das ist schade, denn das Kammer-Papier enthält eine ganze Reihe von diskussionswürdigen Ansätzen. Und Vorschläge wie diesen: „Bremen sollte dem Beispiel Augsburg folgen und kurzfristig eine Freezone für eine kostenlose ÖPNV-Nutzung im Dreieck Hauptbahnhof–Brill–Sielwall einführen.“ Aber über die autofreie Innenstadt darf offenbar nur nach dem Motto „Ganz oder gar nicht“ gesprochen werden.

So kommt Bremen jedoch auf Dauer nicht voran. Wer im Viertel und in der Neustadt, in Findorff und in Schwachhausen wohnt, kommt selbst bei Regen einigermaßen bequem per Rad in die Stadt. Die Bremer Innenstadt braucht aber auch jene, die von weiter her kommen – zum Beispiel aus dem Umland. Da wird‘s mit Rad, Bussen und Bahnen schnell sehr schwierig. Mit der so vorhersagbaren wie dogmatischen Auto-Ablehnung sendet Bremen diesen Menschen im Grunde das Signal, nicht (mehr) willkommen zu sein.