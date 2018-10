Verurteilter Autofahrer muss nun doch nicht in Haft

Der damals 28-Jährige (rechts) kurz vor der Urteilsbegründung im März 2017 am Bremer Landgericht.

Bremen - Ein 29-jähriger Autofahrer, der im März 2017 vom Bremer Landgericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, muss nun doch nicht hinter Gitter. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben und an das Landgericht zurückgewiesen. Dort wurde nun entschieden, dass der Mann lediglich eine Bewährungsstrafe erhält.

Die Kammer hatte den Mann im vergangenen Jahr wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der damals 28-Jährige fuhr im Juni 2016 an einer Ampelkreuzung an der Ecke Julius-Brecht-Allee/Konrad-Adenauer-Allee auf der Linksabbiegerspur an wartenden Autos vorbei, überfuhr eine „rote“ Ampel und erfasste einen 13-jährigen Schüler, der gerade die Straße überquerte. Der Mann stieg aus, ging zum bewusstlosen Jungen und raste dann davon.

Später hatte er versucht, den Unfallwagen zu entsorgen, doch Polizisten nahmen den Mann vorher fest. Vor Gericht hatte der Mann später ein Geständnis abgelegt. Damals hieß es vom Angeklagten, er habe nicht so lange warten wollen und sei deshalb über die Linksabbiegerspur gefahren.

Gegen das Urteil von 2017 legte der Verurteilte Revision ein. Und der BGH gab dem Mann nun in Teilen Recht. Zwar habe der damals 28-Jährige mit „eklatanter Rücksichtslosigkeit“ gehandelt und „die grobe Verkehrswidrigkeit seines Verhaltens“ stehe „außer Frage“, so die Begründung des BGH. Doch das Strafmaß sei dem Geschehen nicht schuld- und tatangemessen gewesen, heißt es weiter.

Im jetzigen Urteil verhängte das Gericht eine Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten – ausgesetzt zur Bewährung. Der Vorsitzende Richter begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass der Angeklagte geständig war, weder Einträge im Vorstrafenregister noch in der Flensburger Verkehrssünderkartei habe. Zudem saß der Mann rund neun Monate in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag 2017 eine sechsjährige Haftstrafe wegen versuchten Totschlags gefordert.

Der 13-Jährige erlitt damals schwere Kopfverletzungen und verbrachte mehrere Wochen in einer speziellen Reha-Einrichtung. Mittlerweile soll er sich weitgehend erholt haben.

ko