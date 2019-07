Anschlussstelle Bremen-Hemelingen: Sanierung und Sperrungen in sechs Abschnitten

Die Sanierung der A1-Anschussstelle Bremen-Hemelingen verläuft in mehreren Abschnitten.

Die Autobahnausfahrt Bremen-Hemelingen muss zwischen Juli und Anfang September in mehreren Abschnitten gesperrt werden. Grund sind Sanierungsarbeiten, die Sperrung wandert im Wochentakt von Abschnitt zu Abschnitt.

Bremen - Die Arbeiten starten nach dem Ende der Sanierungen an der Anschlussstelle Bremen-Arsten. Die Erneuerung der Anschlussstelle Bremen- Hemelingen erfolgt in sechs Bauabschnitten und startet planmäßig am 22. Juli. Das Ende aller Maßnahmen ist für den 1. September geplant, heißt es vom Amt für Straßen und Verkehr Bremen.

Erster Bauabschnitt (Quadrant IV)

vom 22. Juli 2019 bis zum 28. Juli 2019

• Vollsperrung der Auffahrt aus Richtung „Stadt/Centrum“ kommend in Richtung Osnabrück, die Umleitung verläuft innerhalb der Anschlussstelle

• Vollsperrung der Abfahrt von Hamburg kommend in Richtung „Gewerbepark Hansalinie“, die Umleitung ist über die Anschlussstelle Arsten eingerichtet

• Sperrung eines Fahrstreifens des Autobahnzubringers Hemelingen Richtung „Gewerbepark Hansalinie“

Zweiter Bauabschnitt (Quadrant III)

vom 29. Juli 2019 bis zum 4. August 2019

• Vollsperrung der Auffahrt aus Richtung „Stadt/Centrum“ kommend in Richtung Hamburg, die Umleitung führt über die Anschlussstelle Arsten

• Vollsperrung der Abfahrt von Osnabrück kommend in Richtung „Gewerbepark Hansalinie“, die Umleitung verläuft innerhalb der Anschlussstelle

• Sperrung eines Fahrstreifens des Autobahnzubringers Hemelingen Richtung „Gewerbepark Hansalinie“

Dritter Bauabschnitt (Quadrant II)

vom 5. August 2019 bis zum 11. August 2019

• Vollsperrung der Auffahrt aus Richtung „Gewerbepark Hansalinie“ kommend in Richtung Hamburg, die Umleitung verläuft innerhalb der Anschlussstelle

• Vollsperrung der Abfahrt von Osnabrück kommend in Richtung Hemelingen, die Umleitung führt über das Bremer Kreuz

• Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen, Richtung „Stadt/Centrum“

Vierter Bauabschnitt (Quadrant I)

vom 12. August 2019 bis zum 18. August 2019

• Vollsperrung der Auffahrt aus Richtung „Gewerbepark Hansalinie“ kommend in Richtung Osnabrück, die Umleitung verläuft über den Zubringer Hemelingen

• Vollsperrung der Abfahrt von Hamburg kommend in Richtung Hemelingen, die Umleitung gelingt innerhalb der Anschlussstelle

• Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen Richtung „Stadt/ Centrum“

Fünfter und sechster Bauabschnitt

vom 19. August 2019 bis spätestens 1. September 2019

• Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen Richtung „Gewerbepark Hansalinie“

• Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen Richtung „Stadt/ Centrum“

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten kann witterungsbedingt von den Planungen abweichen, die Baubehörde bittet für die entstehenden Behinderungen bei allen Verkehrsteilnehmern um Entschuldigung.