Autobahn 1: Ein Fahrstreifen bleibt dicht

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Autofahrer & Co. müssen ganz tapfer sein: Eine neue Dauerbaustelle und jede Menge Staus werden ihnen das Leben schwer machen. Es trifft – wieder einmal – die wichtige Verkehrsader Autobahn 1. Zwischen Brinkum und Mahndorf wird der rechte von drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg auf einer Länge von sieben Kilometern spätestens ab Montagmorgen gesperrt. Grund: Sanierungsarbeiten.

Die gute Nachricht: Zwei Fahrspuren bleiben frei. Weniger gut ist, dass die Baustellen in Richtung Osnabrück auf niedersächsischem Gebiet ohnehin die Nerven strapazieren. Die A 1 stammt aus dem Jahr 1965, wie Holger Horstmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Im vergangenen Jahr wurde die Fahrbahn in Richtung Osnabrück erneuert, jetzt ist die rechte Spur Richtung Hamburg an der Reihe. Bereits am Sonntag beginnen die Vorbereitungen. Schutzplanken werden versetzt, Markierungen aufgebracht. Im Zuge der Maßnahme macht sich ein Spezialgerät direkt vor Ort über die Betonplatten her. Soll heißen: Durch Vibration, so Horstmann, wird der Beton zertrümmert. Der Aufbruch ist keinesfalls Abfall, betont der ASV-Mann, sondern wiederverwendbares Material. Die Bauarbeiter gehen auf der gesperrten Strecke abschnittsweise vor, brechen die Fahrbahn auf und erneuern sie gleich mit Asphalt. Die Maßnahme soll etwa bis Ende Juli dauern.

Notwendig ist die Sanierung nach Horstmanns Worten zwar nur auf der Hälfte der sieben Kilometer langen Strecke. Doch die Verkehrsteilnehmer alle paar hundert Meter zwischen zwei und drei Spuren wechseln zu lassen, das sei schlicht zu gefährlich. Da die Sommerferien für die Sanierung nicht ausreichten, müsse jetzt mit den Arbeiten begonnen werden. Die Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro trägt der Bund.

Kleiner Lichtblick an anderer Stelle: Mit dem dritten Power-Wochenende samt Vollsperrung nähern sich in der Überseestadt die Arbeiten auf dem Fly Over von der A 27 Richtung City dem Ende. Nach dem Winter hätten sich Risse auf der mittleren Fahrbahn gezeigt, man habe umgehend reagieren müssen, so Horstmann. Saniert werden 800 Meter, die Kosten in Höhe von 500 000 Euro trägt ebenfalls der Bund. Die Vollsperrung dauert übers Wochenende bis Montag, 5 Uhr.