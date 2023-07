Auto in Findorff angezündet: Polizei informiert über irreführendes Bekennerschreiben

Von: Marcel Prigge

In Bremen-Findorff sind zwei Autos ausgebrannt. Unbekannte behaupten, das Auto des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer angezündet zu haben.

Update vom Freitag, 21. Juli, 11:35 Uhr: Nach dem Brand zweier Autos in der Nacht auf Mittwoch, 19. Juli, in Bremen ist jetzt ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Wie die Polizei Bremen mitteilt, sei es über eine linksextremistische Internetplattform ausgespielt worden. In dem Schreiben behaupten Unbekannte, Wagen von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer angezündet zu haben.

„Diese Behauptung ist falsch“, erklären die Beamten. Bei dem Feuer in Findorff gehen die Ermittler zwar von einer Brandstiftung aus, von den geschädigten Autos gehöre aber keines dem Innensenator. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

Feuerteufel unterwegs? Autos brennen in Bremen aus

Erstmeldung, Mittwoch, 19. Juli, 16:56 Uhr: Bremen-Findorff – Wurden in der Nacht zu Mittwoch, 19. Juli 2023, in Bremen-Findorff Feuer gelegt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Polizei. Gegen 4 Uhr brannten zwei Autos in der Nähe des Bürgerparks aus. Die Beamten suchen Zeugen des Vorfalls.

Autos brennen in Bremen-Findorff aus: Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen Brandstiftung

Nach Angaben der Polizei habe ein Zeuge an der Straße Am Weidedamm gegen 4 Uhr einen brennenden Volvo bemerkt. Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Audi über. Ein weiteres Auto wurde durch die enorme Hitze beschädigt. Die Beamten sperrten die Straße in der Nacht großräumig ab, die Feuerwehr löschte den Brand.

In der Nacht zu Mittwoch, 19. Juli, sind in Bremen Findorff mehrere Autos ausgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen der Feuer. © Christian Butt

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Einsatzkräfte suchen Zeugen des Vorfalls am frühen Mittwochmorgen Am Weidedamm und fragt, wer dort oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

Weiteres Feuer in der Nacht: Wohnung in Findorff brennt komplett aus – Ursache unbekannt

Es ist nicht der einzige Brand, mit dem sich die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in Bremen in der Nacht zu Mittwoch beschäftigten. Nur wenige Straßen weiter brannte eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus – die Feuerwehr musste Personen aus dem Gebäude retten. Die Brandursache ist auch in diesem Fall unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.