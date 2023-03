Auto setzt Scheune in Brand: Großeinsatz in Zeven

Von: Fabian Raddatz

Ein Großbrand forderte in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Feuerwehren im Landkreis Rotenburg. Das Feuer war von einem Auto übergesprungen.

Zeven – Als die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag, 16. März 2023, an einer Scheune in Zeven-Badstedt, nordöstlich von Bremen, eintraf, ging sie zuerst von einem Verkehrsunfall aus. Ein Auto stand in Flammen, der Fahrer lag schwer verletzt auf einem Radweg. Das Feuer hatte bereits auf eine nahe Scheune übergegriffen, sie stand in Vollbrand – die Einsatzkräfte funkten Verstärkung an.

Feuerwehren aus Badenstedt, Ostertimke, Kirchtimke, Tarmstedt, Zeven, Rotenburg, Rhade, Ostereistedt und Heeslingen waren mit insgesamt 17 Einsatzfahrzeugen und 130 Personen im Einsatz. © Kreisfeuerwehr Rotenburg

Die Flammen drohten auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Mit Wasserwerfer und Drehleitern kämpften die Feuerwehrleute gegen das drohende Inferno. Weil im Inneren der Scheune viel Stroh gelagert wurde, setzten die Helfer einen Bagger ein, der die brennenden Ballen herausholte.

Auto setzt Scheune in Brand: Zwei Menschen in Zeven verletzt

„Diese Maßnahmen zeigten schnell Erfolg, sodass das Feuer bald unter Kontrolle war“, schreibt die Kreisfeuerwehr Rotenburg in einer Pressemitteilung. Da Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschten, kam auch noch das Deutsche Rote Kreuz Zeven zum Einsatz, der die Feuerwehrleute versorgte.

Der schwerverletzte Autofahrer kam in das Diakoniekrankenhaus nach Rotenburg, der Scheune-Besitzerin in ein Hamburger Krankenhaus: Er hatte sich Verbrennungen zugezogen, als er versucht hatte, das brennende Auto mit einem Trecker zu entfernen.