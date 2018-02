Geisterfahrer angeklagt: Ein Auto als Selbstmordwaffe 

Bremen - Von Steffen Koller. Ein 33-jähriger Pole muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Bremen wegen versuchten Mordes im Zustand der Schuldunfähigkeit verantworten. Der Mann soll laut Anklage mit seinem Fahrzeug in Selbstmordabsicht auf der Autobahn 1 in den Gegenverkehr gerast und mit einem anderen Fahrzeug kollidiert sein. Zwei junge Männer wurden schwer verletzt, einer von ihnen hat bis heute mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen.

Es ist in den Abendstunden des 19. August 2017 auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück, als sich der heute 33-jährige Angeklagte entschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er wendet seinen Kleinlaster auf dem Rasthof Mahndorfer Marsch, beschleunigt das Fahrzeug und fährt in den Gegenverkehr. Während andere Verkehrsteilnehmer noch ausweichen können, kracht der Laster in den Kleinbus zweier junger Männer.

So skizzierte Staatsanwältin Wiebke Kaiser das Geschehen auf der Autobahn, weswegen sich nun ein 33-Jähriger wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten muss.

Der Mann habe „tückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln“ sowie „bewusst“ seinen Wagen in den Gegenverkehr gesteuert. „Es kam dem Angeklagten darauf an, mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kollidieren.“ Schäden anderer seien ihm dabei egal gewesen. Dass beim Unfall niemand zu Tode kam, ist wohl vor allem dem Zufall geschuldet.

Fahrer des anderen Autos bis heute auf Krücken angewiesen

Doch der 22-jährige Fahrer des anderen Autos musste einen hohen Preis zahlen. Linkes Bein und Oberschenkel gebrochen, Trümmerfraktur im Sprunggelenk, Kniescheibe geborsten, Nase fast abgerissen, Schnittwunden, Prellungen. Die Liste der Verletzungen ist lang und verdeutlicht, wie viel Glück der Student aus den Niederlanden gehabt haben muss.

Er sitzt damals am Steuer des Wagens, neben ihm sein gleichaltriger Kumpel. Dieser kommt mit Prellungen davon. Der Fahrer ist bis heute auf Krücken angewiesen. Er sagt: „Es ist ein Wunder, dass es so ausgegangen ist.“ An den Unfall könne er sich kaum erinnern, nur an „diese Machtlosigkeit“, die er kurz vor dem Aufprall verspürte. Er sei sich sicher, dass der Angeklagte es auf einen Unfall angelegt hatte. „Er hätte ausweichen können.“

Das bestätigte auch der Angeklagte selbst. Er entschuldigte sich bei den Opfern, sagte, er habe sich zwar umbringen, aber niemand anderes verletzen wollen. Der 33-Jährige, der laut Staatsanwältin an einer „halluzinatorischen Psychose“ erkrankt sei, kam ganz in Schwarz in den Gerichtssaal, auf seinem T-Shirt stand auf Polnisch „Eine Liebe“. Derzeit befindet sich der Mann in der Psychiatrie im Klinikum Ost.