Auto kollidiert mit Linienbus: Zehn Verletzte bei Unfall in Burglesum

Bremen - Ein 36 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Burglesum die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen entgegenkommenden Linienbus gefahren. Bei dem Unfall wurden zehn Menschen verletzt.

Das berichtet die Polizei Bremen. Der 36-Jährige fuhr mit seinem BMW auf der Burger Heerstraße stadtauswärts. Laut eigenen Angaben wurde er in einer Kurve vom Sonnenlicht geblendet und wollte eine Sonnenbrille aus dem Rucksack nehmen, der auf dem Rücksitz lag. Durch diese Ablenkung geriet der Mann mit seinem Auto auf die entgegenkommende Fahrspur und kollidierte frontal mit einem Linienbus. Der 36-Jährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er stationär in einem Klinikum aufgenommen werden musste. Die 48 Jahre alte Busfahrerin und acht weitere Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte die Burger Heerstraße in beide Richtungen bis etwa 15 Uhr sperren. Gegen den 36-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 30.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)