Bremen: Auto in Flammen

Bremen – Seit vielen Monaten brennen in Bremen immer wieder Autos – entweder große, hochwertige oder Fahrzeuge von Immobilienfirmen. Gleichzeitig werden Immobilien beschmiert, die Täter hinterlassen linke Parolen und Zeichen. Zugleich sieht sich die Bremer Polizei immer wieder Angriffen ausgesetzt, Schmierereien – wie „Acab“ (all Cops are bastards, alle Polizisten sind Bastarde) – an Revieren und Autos gibt es in schöner Regelmäßigkeit. Jetzt war wieder eine Immobilienfirma Ziel von mutmaßlich linken Gewalttätern.

Nach Polizeiangaben brannte in der Nacht zu Dienstag in der Hemmstraße in Findorff ein Auto eines Immobilienfinanzierungsunternehmens. Anwohner entdeckten den vollständig in Flammen stehenden Smart kurz nach Mitternacht und alarmierten die Feuerwehr. „Durch die Hitze entstand am Auto Totalschaden“, berichtete Polizeisprecher Nils Matthiesen am Dienstag. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und fragt, wer in der Nacht in der Hemmstraße, insbesondere zwischen der Timmersloher und der Lilienthaler Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise an 0421/362-3888.

Immer wieder brennende Autos und Schmierereien in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Bereits vom 13. auf den 14. November traf es die Fassade eines Neubaus in der Östlichen Vorstadt, wie Polizeisprecherin Franka Haedke am Dienstag berichtete. Bislang Unbekannte beschmierten die Fassade eines künftigen Discounters an der Friedrich-Karl-Straße. Sie hinterließen Schriftzüge wie „Antifa“ und „161“ (Synonym für Antifa) in roter und silberner Farbe. Auch hier werden Zeugen für die Tat gesucht. Hinweise an die Kripo unter Telefon0421/362-3888.