Auto-Chaos im Bremer Viertel: Polizei stoppt tausende Fahrzeuge an Sielwall-Sperre

Einsatzreiche Nacht

Symbolbild Enno Eidens Polizei-Einsatz an der Sielwall-Kreuzung im Bremer Viertel.

Weiter Ärger um Autoposer im Bremer Viertel. Nachdem die vom Senat verhängte Straßensperre zunächst nicht beachtet wurde, setzte die Polizei das Verbot am Wochenende durch und ließ 2632 Autos umkehren.

Bremen – Mit besonderer Aufmerksamkeit waren die Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Freitagabend und in der Nacht zu Sonntag im Einsatz. Neben dem typischen Einsatzgeschehen setzten die Polizistinnen und Polizisten auch das Durchfahrtsverbot zum Sielwall zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens durch und wiesen Freitagnacht 1139 Fahrzeuge ab, in der Nacht zu Sonntag sogar 1493 Autos. Dabei wurde die Sperre seit Wochen diskutiert und kommuniziert. In den Medien ebenso wie in sozialen Netzwerken.

Polizei Bremen: Kritische Situationen rund um Sielwall

Nach Angaben der Polizei kam es durch das Wenden der Kraftfahrzeuge teilweise zu kritischen Verkehrssituationen, insbesondere mit Radfahrern. Die überwiegende Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer verhielt sich dabei kooperativ, es gab keine größeren Konflikte. In der Linienstraße trafen sich, wie schon am Vorabend, erneut Anwohner und Gäste auf der Straße und blockierten damit den Fahrzeugverkehr.

Zwei Männer durch Messerstiche verletzt

Auf der Sielwallkreuzung wurde nach Mitternacht versucht, Fußball zu spielen. Die Einsatzkräfte beendeten das Experiment und stellten den Ball sicher. Bei einer Vielzahl der Einsätze in der Nacht handelte es sich um kleinere und größere Schlägereien. In der Straße Fehrfeld bewarfen sich zwei rivalisierende Gruppen mit Flaschen und verletzten sich dabei gegenseitig. Die Polizei schritt ein und übergab die beteiligten unbegleiteten minderjährigen Ausländer an den Kinderjugendnotdienst, bzw. ihre Betreuer. Am Schüsselkorb gerieten in den frühen Morgenstunden vier junge Männer aneinander, dabei wurden zwei 23 und 24-Jährige mit Messerstichen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen nach den geflüchteten Angreifern wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Immer freitags und samstags sowie vor Feiertagen gelten in Bremen von 21 bis um 5 Uhr am Sielwall Durchfahrtsverbote. Kürzlich wurden entsprechende Verkehrszeichen angebracht. Anlass für die Sperrung sei die zunehmende Gefährdung vor allem von Fußgängerinnen und Fußgängern durch Autoraserinnen und -raser.