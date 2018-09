Autobrand greift auf Hausfassade über: Bewohner evakuiert

Bremen - Ein Auto hat am Freitagmorgen in der Neustadt gebrannt. Durch das Feuer wurden zwei weitere Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegen 3.15 Uhr meldeten Anwohner der Weizenkampstraße einen brennenden Audi, nachdem sie von einem in ihrer Wohnung installierten Rauchmelder geweckt wurden. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht, an dem Wagen entstand Totalschaden. Durch die Hitzeweinwirkung wurden zwei geparkte Autos ebenfalls beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Fassade eines Hauses wurde auch in Mitleidenschaft gezogen.

Das betroffene Haus wurde evakuiert, die Bewohner wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich in Sicherheit gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 entgegen.

