Schwerer Unfall auf A27: Auto überschlägt sich 

Zwei Männer verletzt

Bremen - Am Neujahrsmorgen war auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen ein Golf von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug landete gegen 6.55 Uhr auf dem Dach in einem Schilfgürtel.

Einsatzkräfte stellten fest, dass der verunfallte Golf zunächst die Mittelschutzplanke touchiert und dann nach rechts über die Fahrstreifen geschleudert war, wie die Polizei mitteilt. Anschließend durchbrach das Fahrzeug über etwa 30 Meter Länge einen Wildschutzzaun und überschlug sich in der Folge mehrfach.

Nach etwa 65 Metern kam der Golf im Schilfgürtel auf dem Dach liegend zum Stillstand. In etwa 15 Meter Entfernung bemerkten die Polizisten eine stark schwankende und um Hilfe rufende männliche Person im Schilf. Der 28 Jahre alte Mann blutete und war offensichtlich stark alkoholisiert. Auf Nachfrage erklärte er zwar im Fahrzeug gesessen, aber nicht gefahren zu sein. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Suche nach weiteren Unfallopfern

Mittlerweile waren umfangreiche Suchmaßnahmen nach weiteren möglicherweise verletzten Unfallbeteiligten eingeleitet worden. Noch während der Maßnahmenan der A27 wurde von mehreren Personen ein schwer verletzter 19 Jahre alter Mann im Klinikum Nord abgeliefert. Der Patient wies Kopf-, Gesichts- und Schulterverletzungen auf. Diese Person ist Halter des verunfallten Golf und gab an, zwar in dem Auto gesessen, allerdings nicht gefahren zu sein. Im Weiteren sprach er von einem dritten Mitfahrer, der ihm allerdings unbekannt sei.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Unfallfahrt dauern an. Bei dem 19- und 28-Jährigen wurden Blutentnahmen zur Feststellung von Alkohol- und Drogenkonsum angeordnet.

Rubriklistenbild: © Polizei