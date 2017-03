Aufmerksame Nachbarn werden Dieb zum Verhängnis

Bremen - Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Auto-Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Bremen-Walle ohne Beute blieb und kurz darauf von den anrückenden Einsatzkräften geschnappt wurde.

Der 20-jährige Täter war gegen 23 Uhr damit beschäftigt, ein Fahrzeug aufzubrechen, als ein Nachbar-Ehepaar dies bemerkte und die Polizei verständigte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau meldete sich bei der Polizei und gab an, dass ein Mann in das Auto der Nachbarn eingebrochen ist. Der Ehemann wollte den Dieb unterdessen nicht entkommen lassen und ihn festhalten. Der Auto-Aufbrecher konnte sich dem jedoch wiedersetzen und flüchtete ohne Beute. Im Rahmen einer Fahndung und weiteren Hinweisen aus der Nachbarschaft konnte der Mann in einem nahen Keller vorläufig festgenommen werden.

Die Polizeibeamten loben das wachsame Verhalten von Nachbarn und bittet die Bevölkerung, bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Sollte ein Täter flüchten, reiche es aus, wenn man den Standort des Täters aus sicherer Entfernung mitteilt. Niemand müsse sich in Gefahr bringen und versuchen, den oder die Täter festzuhalten.

Rubriklistenbild: © dpa