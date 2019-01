Der Kult und die Staus

Man mag es kaum aussprechen - Von Thomas Kuzaj. und wenn, dann nur ganz, ganz leise. Es handelt sich, wenn man so will, um ein offenes Geheimnis. Es wird sogar mit Plakaten dafür geworben, was schon ein wenig tollkühn und wagemutig wirkt, schließlich sind wir in Bremen. Nun, Ihnen kann ich ja sicher verraten, worum es geht. Es geht um. . . Autos. Aber sagen Sie es nicht gleich weiter.

Etliche Bremer lieben Autos, aber nicht alle dieser Liebhaber können das so richtig zeigen, so ist das manchmal in der Liebe. Oder mit der Liebe. Und eigentlich sind Autos ja mehr als nur ein wenig verpönt in Bremen. Zwar werden in der Hansestadt sogar Kraftfahrzeuge produziert, nicht wenige sogar, gleichzeitig aber ist vielerorts zu spüren, dass sie in Bremen nicht so recht willkommen sind. Man will sie nicht reinlassen in die Stadt. Und wenn sie schon drin sind, dann will man sie nicht herauslassen. Sie sollen sich nicht bewegen. Aber stehen sollen sie auch nicht. Parkplätze? Wovon träumen Sie nachts?

Und nun? Nun wird das Automobil - in der Erscheinungsform des Oldtimers - gefeiert. In Bremen! Die eingangs erwähnten Plakate zeigen es überall an: Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Februar, dauert die „Bremen Classic Motorshow“ in den Messehallen auf der Bürgerweide. Mehr als 40 000 Besucher werden dort erwartet - und das mutmaßlich nicht, um gegen Autos zu demonstrieren. Sondern um zu demonstrieren, wie schön und faszinierend sie all die (alten) Autos finden.

Aber Bremen wäre nicht Bremen, wenn sich nicht auch in diese Feier des automobilen Kults ein wenig von der offiziell vorgelebten bremischen Auto-Haltung mischen würde. Die Organisatoren raten den Autoliebhabern also, zur Autoausstellung besser nicht mit dem Auto anzureisen, jedenfalls nicht bis zur Bürgerweide. Dort gebe es nämlich kaum Parkplätze, heißt es. Die Autofans werden gebeten, den Park-and-Ride-Parkplatz am Flughafen anzusteuern. Zudem komme es - Zitat - „aufgrund diverser Baustellen rund um das Messegelände immer wieder zu erheblichen Staus“.

Tja, auf Bremen kann man sich eben verlassen - selbst bei einer Autoausstellung. Spötter meinen ohnehin, Bremen brauche so eine Schau überhaupt nicht. Schließlich seien auf Bremens Straßen Tag für Tag große Autoausstellungen zu sehen. Man nennt sie auch Staus.