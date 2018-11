Ladenberger vom „Kleinen Lokal“ ist der beste Koch der Stadt

Bremen - Der beste Koch in Bremen ist nach Ansicht der Tester des Gourmetführers Gault & Millau Stefan Ladenberger vom „Kleinen Lokal“.

Dem Mann, der „raffinierte und überraschende Kombinationen bester, nach Möglichkeit regionaler Zutaten ausgesprochen kunstvoll, aber nicht verkünstelt darbietet“, verlieh die Jury 16 von möglichen 20 Punkten. Ladenberger ist damit auch „Aufsteiger des Jahres“ in der Hansestadt.

Der zweitbeste Sternekoch in Bremen ist nach Ansicht der Tester mit 15 Punkten wie im Vorjahr Christian Wichtrup von „Grashoff's Bistro“ in Bremen. Insgesamt bewerteten die Tester diesmal acht Restaurants in Bremen und zeichneten fünf Küchenchefs aus.

So erhielten Michael Sünram vom „Topaz“ in der Bremer Altstadt, Richard Apel vom „Natusch“ und Michael Uphopff vom „Pier 6“ (beide in Bremerhaven) jeweils 13 Punkte für „inspirierte Gerichte“.

dpa