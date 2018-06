Auswärtsspiel: Schnoor statt Leibnizplatz

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein echter Obdachloser lebt im Freien. So auch Gott (Erik Rossbander) im Stück „Du kannst Gott zu mir sagen“ von der Bremer Shakespeare Company (BSC). Und Gott schläft zusammengekauert vor einem Kiosk an der katholischen Propsteikirche St. Johann im Schnoor, während sich der Sündenfall ereignet.

Seit September läuft das Stück im Bühnenprogramm der Bremer Shakespeare Company. Für die drei Vorstellungen im Freien wurde es geringfügig geändert. Der Spielort am Eingang der Kirche St. Johann verleiht den Szenarien aus dem Alten Testament eine beeindruckende Aura. Die Kirche sorgt für ein begrenztes Sichtfeld und eine nicht zu große Bühne. Mit etwa 200 Zuschauern ist die aufgebaute Zuschauertribüne trotz des wenig einladenden Wetters am Freitagabend gut gefüllt. Gelegentlich sind Straßenbahnen zu hören. Eine ungewöhnliche Insel in der Gegenwart.

Auch in der Gestalt eines Obdachlosen klingt Gottes Selbstbeschreibung durchaus beeindruckend: „Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde.“ Die Optik ist fern der Theaterbühne am Leibnizplatz beim Auswärtsspiel im Schnoor denkbar bescheiden: einfach ein verwahrloster Mann in einer Szenerie zwischen Kirche und Kiosk. Adam (Michael Meyer) ist sauer und hat Gott wachgerüttelt. Er wurde schließlich gerade aus dem Paradies vertrieben. Schuld ist die Schlange (Tim Lee). Sie hat ihn und Eva (Theresa Rose) dazu gebracht, vom Baum der Erkenntnis zu essen.

Sechs Darsteller spielen Gott. Der Wechsel zeigt: Gott hat nicht nur ein Gesicht. In Gestalt von Petra-Janina Schultz klettert er auf das Dach der Kioskbude vor dem Gotteshaus und übernimmt den adretten Hüftschwung des gerade 17 Jahr alt gewordenen Joseph (Tobias Dürr). Dazu: Jahrmarktsmusik. Gottes Anwesenheit wird zu einer Open-Air-Party. Das Leben wirkt leicht, zumindest für Joseph, denn ihm gelingt einfach alles. Gott hilft ihm auch, als seine neidischen Brüder ihn nach Ägypten verkaufen. Dort deutet er einen Traum des Pharaos, sorgt dafür, dass Ägypten eine Hungersnot vorbereitet und wird reich. Als seine Brüder in Ägypten zum Getreidekauf erscheinen, begrüßt er sie herzlich: „Gott hat mich vor Euch her gesandt, um Euch am Leben zu halten.“ Ein erhabenes Ende für die Freiluft-Party-Episode.

Gott kann auch militärisch, und zwar gespielt von Svea Meiken Auerbach, zuvor immer wieder als Soldatin aufgetreten. Im Militär-Outfit vollstreckt sie die Plagen gegen Ägypten, begleitet das Volk Israel, spaltet das Wasser, um schließlich die ägyptischen Verfolger im Meer zu ertränken. Beeindruckend, wo sie doch bei der ersten Kontaktaufnahme zu Mose so charmant durch einen Busch, genauer gesagt durch eine Blume, gesprochen hat.

Die zwei Stunden sind schnell vorbei, und die Zuschauer lassen sich die Stimmung nicht von ein paar Regentropfen verderben.