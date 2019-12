Ausverkaufte „Proms“

Alle Jahre wieder sorgt in der Vorweihnachtszeit die „Night of the Proms“ für eine ausverkaufte Stadthalle (ÖVB-Arena) und für ein musikalisches Spektakel der Extraklasse in Bremen. Unter dem Motto „Klassik trifft Pop“ zogen am Sonntagabend die Altmeister Alan Parsons und John Miles im Zusammenspiel mit dem „Antwerp Philharmonic Orchestra“ rund 8 000 Zuschauer an. Unser Foto stammt vom feurigen und hymnischen Auftakt des langen Abends und zeigt Eric Bazilian (l.) und Rob Hyman von den „Hooters“. Eine ausführliche Betrachtung des Konzertereignisses folgt in der morgigen Ausgabe. Foto: KOLLER