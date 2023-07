Ausverkauft: „Fury in the Slaughterhouse“ lockt 3.800 Zuschauer auf die Seebühne Bremen

Von: Martin Kowalewski

Voller geht nicht: 3 800 Fans erlebten den Auftritt von „Fury in the Slaughterhouse“ auf der Bremer Seebühne. © Kowalewski

Volles Haus kurz vor dem Abschluss der Bremer Seebühne in Gröpelingen: Die Band „Fury in the Slaughterhouse“ lockte 3.800 Zuschauer an die Weser. Sie erlebten ein gelungenes Rockkonzert.

Bremen – „Hope – Open Air 2023“, so heißt das Programm und, wie ein Zeichen, spielt das tendenziell trübe Wetter am Freitagabend während des Auftritts von „Fury in the Slaughterhouse“ mit. Die Seebühne am Weserufer in Gröpelingen ist knüppeldicke voll und ausverkauft. Dank der Stehplätze auf der Flusstreppe sehen 3 800 Besucher ein Programm der Extra-Klasse, das alle Erwartungen erfüllt. Ein Rockkonzert, wie es im Buche steht.

Die vielfältigen Songs der einst in Hannover gegründeten Band schaffen es auf ganz unterschiedliche Weise, das begeisterte, tendenziell eher ältere Publikum in Stimmung zu bringen. „Cut myself into pieces“ aus der Frühzeit der Band heizt das Publikum als erste Nummer ein. Es folgt „Letter to myself“ von 2020. Songs aus verschiedenen Zeiten, beide machen gleichermaßen „Dampf“.

„Fury in the Slaughterhouse“ auf der Seebühne Bremen: Musik aus gut drei Jahrzehnten

Für „When I’m dead and gone“ greift Keyboarder Gero Drnek zur Mandoline. Etwas folkig daherkommend und mit markantem Schlagzeugrhythmus ist auch dieser Song eine echte Stimmungsnummer. Das Publikum vor der Bühne schwenkt die ausgestreckten Arme hin und her, aber nicht einheitlich. Ein schön anzusehendes Durcheinander, Open-Air-Laune pur.

Aber zu „Fury in the Slaughterhouse“ und zu dem Abend auf der prallgefüllten Seebühne gehören weitere Zutaten: die Gänsehaut-Nummern. „Friendly fire“ ist so eine ruhige und berührende Nummer fürs Herz, im Bühnenbild etwas konterkariert durch ein Sichtbild, das von der Kamera eines Kampfflugzeuges stammen könnte. Harmonisch und angenehm pulsierend erklingt bei diesem Song ein Solo des Bassisten Christian Decker, tief und voller Gefühl. Das Stück stammt wie eine ganze Reihe weiterer von dem mittlerweile 30 Jahre alten Album „Mono“.

Das ist auch bei „Haunted head and heart“ der Fall. Ebenfalls eine berührende Nummer, die sich sanft mitreißend zu sattem Rock-Sound steigert. Gitarrist Thorsten Wingenfelder singt und beeindruckt mit seinem Ausdruck. Er ist der Bruder des eigentlichen Band-Sängers Kai Wingenfelder.

„Time to wonder“ von „Fury“ auf der Seebühne Bremen

Ein ruhiger Anfang, dann eine mitreißende, die Lebensgeister wachrüttelnde Steigerung zu vollem Rock-Sound ist auch bei dem absoluten Gänsehaut-Klassiker der Band zu erleben: „Time to wonder“ aus den späten 80ern, in der Schlussphase des Konzerts gespielt. Ein wohliges „Oh“ ist im Publikum zu hören, während das dunkle Intro erklingt. Handys leuchten auf. Viele filmen auch damit, um diese wunderbaren Momente festzuhalten. Sänger Kai Wingenfelder lässt die Fans mitsingen und holt auch noch den Rest des Publikums von den Sitzen.

Bei „Trapped today, trapped tomorrow“ greift Keyboarder Drnek zur Akustik-Gitarre und überzeugt durch ein regelrechtes Feuerwerk an Zupf-Soli. Eine schönes Bonbon! Natürlich kommen auch die Fans von langen und stimmungsvollen E-Gitarren-Soli voll auf ihre Kosten.

Routinierte Rockmusiker mit Weser im Hintergrund: Bassist Christian Decker (v.l.), Schlagzeuger Rainer Schumann und Sänger Kai Wingenfelder von „Fury“. © Kowalewski

Die Band holt Volker Rechin für einen Song mit auf die Bühne. Der hat im Vorprogramm bereits auf einem Sessel sitzend gespielt und gesungen. Er vertritt damit eine Hälfte des Duos „3 Miles to Essex“. Aus seiner Feder stammt der Song „So are you“. Das Lied entstand zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Die Band geht ran an die Probleme. Zu „Every generation got it’s own disease“ erscheinen kurze Überschriften zum Thema auf der Leinwand. Doch die Band will Mut machen. Und da helfen Songs wie „Better times will come“ und „Don’t give up“.

„Furys“ Botschaft auf der Bremer Seebühne: Von Problemen nicht unterkriegen lassen

Zum Set auf der Seebühne gehören auch neue Songs, die die Fans noch gar nicht kennen können. „Why worry?“ wird in einem dieser Lieder gefragt. Eine Art „Entscheidungsgrafik“ im Hintergrund macht die tiefere Bedeutung dieser Frage klar. Ausgehend von der Frage, ob man Probleme im Leben hat, landet man immer wieder bei „Why worry?“. Die Wege sind verschieden. Keine Probleme? Klare Sache! Ansonsten: Es lässt sich etwas gegen Schwierigkeiten machen, wenn nicht, auch gut, dann ist es halt so. Also: nicht sorgen, einfach weitermachen!

Seebühne Bremen mit Rekord

Die Saison auf der Seebühne ist am Sonntag nach drei Wochen zu Ende gegangen. Die Marke von 45 000 Zuschauern werde erreicht, sagte Jörn Meyer, Seebühnen-Macher und Chef des Metropol-Theaters, auf Nachfrage. Das wäre Rekord in der noch jungen Geschichte der Seebühne (die in der Corona-Zeit gestartet ist) und eine deutliche Steigerung zum Vorjahr mit 26 000 Besuchern.