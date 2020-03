Austausch erst im Mai

CORONA Die „Polarstern“-Crew muss länger als geplant an Bord bleiben

+ Das Forschungsschiff „Polarstern“ liegt eingefroren im Eis der Zentralarktis. Foto: ERNST/AWI/DPA

Bremerhaven - Von Janet Binder. Markus Rex hat im Moment kaum eine ruhige Minute. Ständig ist er im Austausch mit Behörden, dem Auswärtigen Amt oder Kollegen. Der Wissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut (AWI) ist Leiter der einjährigen „Mosaic“-Expedition, die am 1. April Halbzeit feiert. An diesem Meilenstein will er keinen Zweifel aufkommen lassen: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass die ,Polarstern‘ wie geplant am 12. Oktober nach Bremerhaven zurückkehren wird. Aus derzeitiger Sicht wird die Corona-Pandemie nicht zu einem frühzeitigen Abbruch der Expedition führen.“