Ausstellung zeigt Perspektiven für die Bremer City

Bremen – Bauprojekte, Planungen, Visionen: Ideen für die Bremer Innenstadt, sie sind demnächst in einer neuen Ausstellung zu sehen – trotz Corona. „Perspektiven für die Bremer City“ vereint die Präsentation der Einzelhändlervereinigung City-Initiative. Und so heißt die Schau dann auch: „Stadt-Perspektiven“, das ist ihr gleichsam selbsterklärender Titel.

Die Ausstellung informiert über „aktuelle Bauprojekte und Stadtentwicklungsthemen in der Bremer Innenstadt“, so eine Sprecherin der City-Initiative. Zu sehen ist die Schau ab Mittwoch, 11. November, im Rahmen des Projektes „Zwischennutzungsmanagement“ – und zwar in den Räumen Am Wall 153–156, die dem Unternehmer und Investor Marco Bremermann („Wallkontor“) gehören.

Das Wirtschaftsressort fördert das Projekt, heißt es bei der City-Initiative, die die Ausstellung bis zum 19. Dezember zeigen möchte. Die Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 14.30 Uhr.

Zwischennutzung mit Hygienekonzept auf Einzelhandelsfläche

Wie aber funktioniert das in Pandemiezeiten, zumal – beispielsweise – Museen geschlossen haben und ihre Ausstellungen nicht zeigen können? Nun, die Schau in den Wall-Räumen ist ein Zwischennutzungsprojekt auf einer Einzelhandelsfläche, deshalb darf sie öffnen, heißt es bei der City-Initiative auf Nachfrage.

Im Einzelhandel gilt derzeit die Regel „eine Person pro zehn Quadratmeter Fläche“. Die Ausstellungsräume haben 140 Quadratmeter, gleichwohl haben die Organisatoren die Regel noch etwas strenger ausgelegt: Maximal acht Besucher zeitgleich dürfen hinein, und das wird auch kontrolliert. Ansonsten: das mittlerweile Übliche – festgelegte Laufwege, separater Ein- und Ausgang, Maskenpflicht.

Innenstadt-Projekte wie „Balge-Quartier“ und „Wallkontor“

Zu den in der Schau vorgestellten Projekten gehören beispielsweise das „Balge-Quartier“ von Dr. Christian Jacobs, Bremens neues Fernbusterminal und eben das „Wallkontor“. Die Ausstellung „vereint derzeitige und abgeschlossene Bau- und Investitionsprojekte, informiert zu Planungsvorhaben und Stadtentwicklungsprozessen der Stadtgemeinde Bremen und beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven Plätze, Orte und die Nutzungsmischung von Arbeit, Freizeit, Kultur und Wohnen im innerstädtischen Raum“, heißt es.

Hinzu kommen Kunstwerke und Skulpturen zum urbanen Leben, die 16 Bremer Künstler eigens für die Ausstellung geschaffen haben.