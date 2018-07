Außerirdische zu Besuch in Bremen 

Bremen - Was haben eine Riesenkrötenechse, eine Blindwühle und ein Axolotl gemeinsam? Sie sind „Irdische Außerirdische“, erstaunliche Wesen, die Mutter Natur hervorgebracht hat, aber trotzdem nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Die Botanika (Deliusweg 40) in Horn widmet sich diesen phantastischen Geschöpfen in der Zeit vom 7. Juli bis zum 9. September im Rahmen einer Sonderausstellung.

Mit den „Irdischen Außerirdischen“ greift das grüne Wissenschaftscenter das Raumfahrtjahr auf, das Bremen dieses Jahr feiert. In der Sonderausstellung zeigt die Botanika tierische Erdenbewohner, die auch auf der großen Filmleinwand eine gute Figur machen würden. „Manche von ihnen dienten sogar bereits als Vorlage für Aliens und hatten – in leicht abgewandelter Form – bereits den einen oder anderen großen Auftritt in Film und Fernsehen“, erzählt Sprecherin Sylvia Schuchardt. Die Ausstellung verrät, welche Tiere mit welchen Aliens „verwandt“ sind.

Die kleineren Besucher dürfen derweil im Marssand nach Spuren von Meteoriten suchen, während die größeren ihr Wissen über Aliens und Nicht-Aliens testen.

Die „Irdischen Außerirdischen“ breiten sich in der gesamten Botanika aus – vom Japanischen Garten über den Hofgarten, der Galerie im Himalaya bis zum Entdeckerzentrum. Alle Bestandteile der Sonderausstellung sind mit speziellen Wimpeln gekennzeichnet.

Space-Programm im September

Zum Abschluss der Sonderausstellung gibt es ein umfangreiches Sonderprogramm unter dem Motto „Botanika goes space“. Am Sonnabend und Sonntag, 8./9. September ist die „German Garrison“, der laut Schuchardt größte „Star-Wars“-Kostümclub weltweit, und andere kostümierte Darsteller aus der Science-Fiction-Szene in der Botanika zu Gast. Außerdem gibt es an dem Wochenende Vorführungen von Lichtschwertkämpfen, eine kreative Weltraum-Werkstatt, Autogrammstunden von Gaststars, Vorträge, Verkaufsstände, Prämierung des besten Kostüms und vieles mehr.

Die Sonderausstellung „Irdische Außerirdische“ ist im Eintritt des grünen Entdeckerzentrums enthalten (10,50 Euro für Erwachsene, 9,50 Euro ermäßigt), während für die Aktion „Botanika goes space“ am 8. und 9. September ein Sondertarif (15 Euro für Erwachsene, zwölf Euro ermäßigt) gilt. Mehr Infos unter der Rufnummer 0421/427066-65.

