Kunsthandwerker-Markt „Finden“ zieht zahlreiche „Sehleute“ und Käufer an

Bildhauer Franz-Josef Vanck aus Krefeld erzählt potenziellen Kunden die Geschichten, die die filigranen Bronzefiguren auf seinen Stelen und Wandreliefs erzählen sollen.

Bremen – Hüte, Gürtel, Lederstücke, ganz viel Holz, noch mehr Schmuck und ganz viel Keramik: 50 Kunsthandwerker und Designer aus ganz Deutschland haben am Wochenende die Untere Rathaushalle und den Marktplatz in ein Mekka für außergewöhnliche Unikate verwandelt. Sie präsentierten ihre Werke und Schmuckstücke auf dem Markt „Finden!“. Ein programmatischer Titel, mit Bedacht gewählt. Im Flyer heißt es: „Zwischen Suchen und Finden sind Kunst und Glück daheim.“ Die Organisatoren Frauke Alber, Hans-Hermann Kober, Susanne Vorsprecher und Renate Wilkens sehen den Markt als „Forum des professionellen Kunsthandwerks in Bremen“. Es war die zehnte Auflage von „Finden“.