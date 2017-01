Ausschuss durchleuchtet Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven

Bremen - Das System war einfach: Mit fingierten Arbeitsverträgen beantragten Hunderte von Zuwanderern aus dem EU-Raum Aufstockungsmittel vom Jobcenter Bremerhaven. Vor allem aus Bulgarien und Rumänien wurden sie in die Seestadt gelockt.

Zwei Vereine sollen beratend und vermittelnd aufgetreten sein und Teile des Einkommens eingestrichen haben. Das Pikante: Mutmaßlich sind ein SPD-Landtagsabgeordneter und dessen Vater in die Vorgänge verwickelt. Seit Dienstag versucht ein Untersuchungsausschuss, Licht in den „massenhaften Sozialleistungsbetrug" zu bringen.

Als Zeuge der ersten öffentlichen Sitzung war Bremerhavens Sozialdezernent Klaus Rosche (SPD) geladen, der bei den neun Ausschussmitgliedern einen gemischten Eindruck hinterließ. Der Vize-Vorsitzende des Ausschusses, Thomas vom Bruch (CDU), zeigte sich nach den ersten drei Stunden „politisch entsetzt". „Ein solches Ausmaß an Ahnungs- und Kenntnislosigkeit ist schon fast haarsträubend", sagte er in einer Sitzungspause. Rosche habe sich wenn überhaupt nur marginal um die soziale Gruppe der Zuwanderer gekümmert.

2013 Hinweise auf den Sozialleistungsmissbrauch

Der Dezernent wies Versäumnisse zurück. Er wusste nach eigenen Angaben konkret erst ab Mai 2015 von den Unregelmäßigkeiten. Nach Angaben von Ausschuss-Chef Nelson Janßen (Linke), der in den vergangenen Monaten von einem „Ausbeutungssystem" gesprochen hatte, gab es schon 2013 Hinweise auf den Sozialleistungsmissbrauch. Rosche betonte mehrfach, dass Anträge, Zuwendung und Aufsicht in der Zuständigkeit des Jobcenters lägen, und er als Sozialdezernent keine Einflussmöglichkeit gehabt habe.

Allerdings seien ihm 2015 Arbeitsverträge merkwürdig erschienen, weil viele von ihnen für das Arbeitsfeld Raumpflege ausgestellt worden seien. Rosche war es auch, der im Juni 2015 bei der Polizei Strafanzeige stellte. Der Geschäftsführer des Jobcenters Bremerhaven, Friedrich-Wilhelm Gruhl, habe dagegen zunächst gezögert, Anzeige zu erstatten, was er aber zwei Monate später trotzdem tat. Sein Verhalten wird Gruhl bei der Sitzung am kommenden Freitag als Zeuge erklären können.

Ermittlungen gegen Patrick Öztürk

Brisant und klärungsbedürftig sind Verbindungen des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk mit den Beratungsvereinen. Sein Vater war Vorsitzender beider Vereine und Öztürk Jr. zeitweise stellvertretender Vorsitzender. Gegen ihn laufen Ermittlungen. Der SPD-Fraktion gehört der Abgeordnete inzwischen nicht mehr an. Bei der SPD läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn.

Die Menschen aus Bulgarien und Rumänien waren nicht nur Täter, sondern auch Opfer, wie einige Ausschussmitglieder betonten. Sie seien unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Bremerhaven gelockt worden. Der Ausschuss will auch den Verdacht prüfen, ob diese Menschen zu überteuerten Preisen in prekären Verhältnissen in Schrottimmobilien untergebracht wurden und inwieweit es persönliche Bereicherung gab.

