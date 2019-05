Ausschreitungen in Bremen: Randalierer bewerfen Polizisten mit Flaschen und Steinen

300 Menschen blockieren Sielwallkreuzung

+ © Andre van Elten Auch Feuer legten die rund 300 Menschen, die die Sielwallkreuzung blockierten. © Andre van Elten

Etwa 300 Menschen blockierten in der Nacht vor der Wahl am Sonntag die Sielwallkreuzung in Bremen. Sie legten Feuer und bewarfen die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen. Es gab mehrere Festnahmen.