Ausländische Straftäter: Bremen hinkt bei Abschiebungen hinterher

Von: Johannes Nuß

Die Polizei hat im Zuge großangelegter Ermittlungsverfahren in den Bereichen Hauptbahnhof, Steintorviertel und Innenstadt viele ausländische tatverdächtige Straftäter ausgemacht. Eigentlich sollten sie abgeschoben oder in andere Bundesländer umverteilt werden. Doch das läuft so überhaupt nicht rund. © Karsten Klama/dpa/Archiv

Nach großangelegten Ermittlungsverfahren sollten ausländische Straftäter abgeschoben werden oder zumindest Bremen verlassen. Beides funktioniert nicht.

Bremen – Nach einer großangelegten Ermittlungsaktion der Polizei in Bremen gegen mutmaßliche ausländische Straftäter, laufen die von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) angekündigten Maßnahmen nur äußerst schleppend an. Wie das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen am Samstagvormittag, 7. Januar 2023, exklusiv berichtet, seien viele der ausländischen Tatverdächtigen weiterhin in Bremen. Eigentlich sollten sie nach dem Willen der Bremer Innenbehörde die Stadt längst verlassen haben.

Bremen hinkt bei Abschiebungen ausländischer Straftäter hinterher: Warum ist das so?

Senator Mäurer hatte seinerzeit angekündigt, die Tatverdächtigen, die im Oktober vorläufig ferstgenommen worden seien, entweder ausweisen oder in andere Bundesländer umverteilen zu lassen. Beides steht zurzeit allerdings noch aus, vermeldet buten un binnen nun am Samstag, 7. Januar 2023.

Zum einen wehren sich einige der Tatverdächtigen juristisch dagegen, wie es in dem Bericht heißt, zum anderen sei aber auch ein Minderjähriger unter den Personen. Minderjährige dürfen laut geltendem Recht überhaupt nicht aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen werden. In einem weiteren Verfahren sei noch ein Asylverfahren anhängig, dessen Ausgang noch abgewartet werden müsste, heißt es.

Für die jetzt geführten Ermittlungsverfahren hatte die Polizei Bremen über zwei Monate lang hinweg, die Szene am Hauptbahnhof in Bremen sowie im Steintorviertel und in der Innenstadt überwacht. Die Großteil der nun Tatverdächtigen hat ausländische Wurzeln.