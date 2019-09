Technologie-Zentrum erforscht Einsatz eines digitalen Assistenten im Bürgerservice

Statt von einem Mitarbeiter am Telefon könnten Bremer Bürger in Zukunft Auskunft von einem intelligenten Chatbot erhalten. Das Projekt im Bremer Bürgerservice setzt auf eine Chatbot-Technologie, die Nina und Dirk Wenig vom TZI der Uni Bremen entwickelt haben.

Ein digitaler Assistent soll künftig helfen, Fragen von Bremer Bürgern zu beantworten – 24 Stunden am Tag. Die Finanzbehörde hat das Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik (TZI) der Universität Bremen mit der Erforschung eines entsprechenden Chatbots beauftragt. Der Prototyp wird im Bürgerservice erprobt.

Bremen - Die dabei genutzte selbstlernende Chatbot-Technologie „Ida-Bot“ vom Wissenschaftler-Ehepaar Nina und Dirk Wenig wurde im vergangenen Jahr beim Gründungswettbewerb „Campusideen“ der Uni als beste Geschäftsidee ausgezeichnet (wir berichteten).

Ein Chatbot ist ein technisches System, das künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um mit dem Nutzer, zum Beispiel ein Kunde eines Unternehmens, mit kurzen Textnachrichten zu kommunizieren (Chat). Chatbots werden zum Beispiel im Kundendienst, als Marketingwerkzeug oder zur Wissensvermittlung eingesetzt. Dafür müssen sie mit ausreichend Wissen ausgestattet sein.

Meist wird jeder Chatbot manuell erschaffen – häufig eine teure Lösung mit begrenzten Möglichkeiten. „Ida-Bot“ („Ida“ steht für „intelligent“, „domänenspezifisch“, „anpassbar“) hingegen basiert auf maschinellem Lernverfahren und eignet sich selbstständig Wissen von Webseiten, Handbüchern, Zeitungsartikeln und anderen Quellen an, heißt es.

Die von den Bremer Wissenschaftlern entwickelte Technologie soll Unternehmen auch ohne Informatikvorkenntnisse mittelfristig die Möglichkeit bieten, auf Grundlage ihrer eigenen Daten einen intelligenten Chatbot zu erstellen. Noch wird daran geforscht.

Deshalb wollen die TZI-Forscher auf Grundlage ihrer „Ida-Bot“-Technologie jetzt einen selbstlernenden Chatbot für den Bremer Bürgerservice umsetzen. Das Ziel: Er beantwortet automatisch häufig gestellte Fragen von Bürgern etwa über eine in die Website oder App integrierte Chatmöglichkeit – zum Beispiel zu Dienstleistungen wie der Ausstellung eines Personalausweises.

„Wir möchten den Service mit einem zusätzlichen Informationskanal verbessern“, so Finanzstaatsrat Henning Lühr. „Der Vorteil: Der Chatbot ist rund um die Uhr erreichbar.“ Das Bremer Bürgertelefon solle aber erhalten bleiben.

Zwar sucht sich die hinter dem „Ida-Bot“ stehende KI ihre Antworten aufgrund von vorhandenen Daten selbst zusammen. Die Technologie bietet nach Angaben ihrer Entwickler aber auch die Möglichkeit, hineinzuschauen in das, was der Chatbot sich selbst beigebracht hat und das Wissen gegebenenfalls zu korrigieren und zu erweitern. „Es stellt die gelernten Zusammenhänge verständlich auf einer Website dar“, sagt Nina Wenig, Expertin für automatische Lernverfahren. „So wird vermieden, dass der Chatbot sich eigenständig Antworten aneignet, die im Umgang mit den Kunden unerwünscht wären.“

In Workshops mit den Mitarbeitern des Bremer Bürgerservice wollen die Wissenschaftler erst einmal herausfinden, welche Anfragen per Telefon gestellt werden und wie die Gespräche ablaufen. „Daran orientieren wir uns dann bei der Entwicklung eines Chatbots“, so Dirk Wenig. Dieser werde auf einer oder mehreren Seiten der Stadt testweise online gestellt, um das Anfrageverhalten Bremer Bürger besser zu verstehen.

Ob ihm ein Chatbot antwortet, werde der spätere Nutzer auf jeden Fall erfahren: „Transparenz ist unserer Meinung nach für eine Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz im Allgemeinen und Chatbots im Speziellen sehr wichtig“, so Informatiker Wenig.

Bis zum Jahresende will das Ehepaar außerdem ein Unternehmen gründen, das die Innovation weiterentwickelt und vermarktet.

Mehr zum „Ida-Bot“-Dienst im Netz unter

https://idabot.net