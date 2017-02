Ausgezeichnete „Botschafter“

bremen - Seit 34 Jahren verleiht die Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen und der Jacobs-Universität den Bremer Studienpreis für herausragende Abschlussarbeiten an der Bremer Uni. Jetzt erhielten sechs Absolventen die Auszeichnung in der Oberen Rathaushalle. Viermal vergaben die „Unifreunde“ den Studienpreis, außerdem wurden zwei Sonderpreise gestiftet. „Sie sind Botschafter unserer Universität“, sagte Professor Andreas Breiter, Konrektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Bremer Uni, an die Preisträger gerichtet.

Dr. André Wilkening hat den Studienpreis für seine Dissertation zu dem Thema „Assistive Control Concepts for Pneumatic Soft Robotic Rehabilitation Devices” erhalten. Die ausgezeichnete Diplomarbeit wurde von Martina Hübner zum Thema „Charakterisierung einer Klebefuge mit eingebetteten kapazitiven Sensoren“ geschrieben. Dr. Friederike Gesing nahm den Preis für ihre Dissertation „Working with Nature: An Ethnography of Soft Coastal Protection Practices in Aotearoa/New Zealand“ entgegen. Die Auszeichnung für die Masterarbeit ging an Anda Nicolae Vladu für ihre Arbeit zur Delmenhorster Wollkämmerei „Sie verlangen dieselbe Behandlung, wie sie auch einem jeden deutschen Arbeiter zuteil wird. Widerständige Praxen migrantischer Arbeiter innerhalb der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei“.

Den Sonderpreis der Firma Bruker Daltonik erhielt Dr. Patrick Schneider für seine Doktorarbeit zum Thema „On the mathematical justification of the consistent-approximation approach and the derivation of a shear-correction-factor free refined beam theory”. Dr. Hoang Minh Le bekam die Auszeichnung aus den Händen des Rotary-Clubs Bremen-Roland für seine Dissertation zum Thema „Automated Techniques for Functional Verification at the Electronic System Level”. - vr