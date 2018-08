Ausgesetzt, abgeschoben: Bremer Tierschutzverein schlägt Alarm und warnt vor Hitze

Bremen - Von Steffen Koller. Ausgesetzt, abgeschoben, einfach zurückgelassen – jedes Jahr aufs Neue erleiden Tiere in Bremen dieses Schicksal. Sie werden an Parkbänke gebunden, im Wald, Gebüsch oder auf Rastplätzen allein gelassen. Von den Besitzern fehlt oft jede Spur. Der Bremer Tierschutzverein kennt dieses Phänomen seit Jahren, doch in diesem Sommer sei es „ganz, ganz extrem“, so Pressesprecherin Gaby Schwab. Immer häufiger stellt sie fest: „Tiere verkommen zur Ware.“

Allein, ganz allein saß sie da. An eine Bank gebunden, entdeckten Mitarbeiter eines Bremer Supermarktes vor wenigen Wochen die junge Mischlingshündin. Keiner fühlte sich verantwortlich, erst eine Kassiererin des Geschäfts nahm sich der Schäferhündin an, als sie merkte, dass das Tier nach Ladenschluss immer noch angebunden dort verharrte und verständigte das Bremer Tierheim. Seitdem ist „Jette“ – so tauften sie die noch junge Hündin – im Heim. Von den Besitzern fehlt bis heute jede Spur. Und: „Jette“ ist kein Einzelfall. „Das Phänomen“, so Gaby Schwab, sei in diesem Jahr „ganz, ganz extrem“.

Allein von Anfang Juni bis Ende Juli verzeichnete der Bremer Tierschutzverein 155 Fundtiere. Hinzu kommen neun, die einfach ausgesetzt wurden. 23 Tiere wurden zudem bei Sicherstellungen aus ihrem bisherigen Umfeld geholt, 17 abgegeben. „Natürlich“ komme es mal vor, dass ein Hund oder eine Katze ausbüchse, sagt Schwab und verweist auf die recht hohe Zahl an Tieren (48), die ihren Besitzern wieder zurückgegeben werden konnten. Hinzu kämen 94, die an andere Besitzer oder Familien vermittelt werden konnten. „Das ist erfreulich, keine Frage“, so Schwab. „Doch es gibt auch die andere Seite, die schlimme.“

+ „Cisco“ wurde an einem Rastplatz gefunden. Ihm wurde vermutlich durch seine Besitzer der Mikrochip entfernt. Foto: Koller

Schwab meint damit die Art des Abgebens und den zum Teil „erbärmlichen Zustand“ der Tiere. Nicht nur „Jette“ wurde einfach abgeschoben. Dieses Schicksal betreffe im Grunde alle Tiere, so Schwab. Vor kurzem hätten Mitarbeiter ein Kaninchen vor dem Tierheim gefunden. „Es saß in einem Karton – bei praller Sonne.“ Als Schwab und ihre Kollegen den Karton öffneten, sahen sie ein Tier, das „so verfilzt und voller Kot war, dass nicht mal das Geschlecht bestimmt werden konnte“. Ähnlich der Fall eines Katers, der in „Knoops Park“ gefunden und „in einem ganz erbärmlichen Zustand“ war, so Vereinsvorsitzende Brigitte Wohner-Mäurer. Beispiele ließen sich beliebig weiter aufzählen, sagt Wohner-Mäurer. „Das ist ein ganz übles Jahr.“

+ Auszubildende Carmen Valdenebro Meyer (links) und Vorsitzende Brigitte Wohner-Mäurer mit Hündin „Jette“. Foto: Koller

Zusammen mit ihrer Kollegin Schwab kommen beide auf 24 Jahre im Tierschutz. Auf die Frage, warum es immer wieder Fälle solcher Art gebe, sagen sie: „Vielen Leuten ist es einfach egal.“ „Tiere verkommen zur Ware“, sagt Wohner-Mäurer und ergänzt: „Wird ein Hund alt, wird er einfach entsorgt. Das erinnert an Wegwerfmentalität. Das ist schrecklich und das macht unheimlich traurig.“

Grundsätzlich bemerken die beiden, dass sich Tierbesitzer immer weniger Gedanken machten, was es bedeute, einen Vierbeiner aufzunehmen. „Sobald ein Tier stört, wird es weggegeben“, sagt Schwab. Arglosigkeit betreffe aber nicht nur die generelle Anschaffung eines Tieres, auch was das Thema Hitze angehe, zeige sich in diesem Rekordsommer teilweise „grobe Fahrlässigkeit“. Beide appellieren deshalb an alle Tier-, insbesondere an Hundebesitzer: Keine langen Gassirunden, auf Radtouren mit dem Hund grundsätzlich verzichten, es sei denn, die Touren würden auf den „ganz frühen Morgen“ gelegt. Hund im Auto? „Geht gar nicht“, sagt Schwab. „Schon zehn Minuten können zu viel sein.“ Die extremen Temperaturen der vergangenen Wochen würden sich auch auf andere Tiere wie Igel, Eichhörnchen und Vögel auswirken.

Schwab rät deshalb: „Stellen Sie Wasserschalen hin und füllen Sie sie regelmäßig auf. Alle Tiere haben aktuell zu kämpfen.“