Ausdrucksstark und plastisch

Kunststipendiat Dazhuo Wang und sein in Bremen entstandenes Werk „My mask“. „Tom“ wie sich der 1988 in Dalian geborene Künstler selbst nennt, malt „ausdrucksstark und intensiv“, so Kuratorin Katerina Vatsella. Foto: REINEKING

Bremen - Von Viviane Reineking. „Expressiv, ausdrucksstark und von intensiver Farbigkeit“ seien seine Arbeiten, sagt Kuratorin Katerina Vatsella über Dazhuo Wang. Der 1988 im chinesischen Dalian geborene und aufgewachsene Maler ist derzeit als neuer Stipendiat des Bremer Kunststipendiums in der Stadt. Am Montag eröffneten Vatsella und Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff eine kleine Ausstellung mit Werken von Wang im Europapunkt Bremen (Carl-Ronning-Straße 2).

Als Teil seines Stipendiums, das von der Bürgerschaft und der Bremer Heimstiftung vergeben wird, zeigt „Tom“, wie sich der Künstler der Einfachheit halber in Europa selbst nennt, acht Malereien. Entstanden sind sie während seiner dreimonatigen Zeit in Bremen.

Sie alle eint: Sie sind bunt, plastisch, die Ölfarbe dick aufgetragen. Vatsella drückt es so aus: „Er verleiht seinen Figuren eine starke Plastizität, die sie fast körperlich wirken lässt.“ Wangs Hauptthemen sind Porträts und Landschaften beziehungsweise Stadtbilder. Aber: „Er lässt sich von der Realität inspirieren und macht etwas ganz anderes daraus“, so die Kuratorin, die Wang als Stipendiaten mit ausgewählt hat. Und weiter: „Er ist jung, neugierig – und er experimentiert.“

Wangs in Bremen kreierte Kunstwerke zeigen unter anderem eine Maske, eine Perlenkette, eine Krone und eine Wildkatze mit Schmucksteinen auf dem Kopf. Die Werke bestehen zum Teil aus zwei Bildern, wobei jedes auch für sich alleine stehe, so Vatsella. Inspiration hat sich Wang in Bremen unter anderem beim Roland geholt, Teile des Körpers und die Hände finden sich im Werk „My armour“ wieder. Ausgestellt in Kombination mit „My mask“, einer Aggressivität ausdrückenden Maske, spiegelt sie sich auch dort wider, die Mischung aus Realität und Phantasie.

Von 2007 bis 2011 studierte Wang an der Universität für Künste in Tianjin. Von 2014 bis 2016 studierte er später an der Kunstakademie von San Francisco und schloss mit dem Master ab. 2016/2017 folgte ein weiteres Studienjahr an der Königlichen Akademie der Künste in Antwerpen, wo er seinen zweiten Master-Abschluss machte. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet Wang als freischaffender Künstler in seinem Atelier in Dalian. Er hat seine Bilder in mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt.

Während seines Stipendiums lebt und arbeitet Wang in der Stiftungsresidenz Landhaus Horn. Aus der Einrichtung der Bremer Heimstiftung waren zur Ausstellungseröffnung auch einige Bewohner gekommen.

Nach Bremen zog es „Tom“ bereits zum zweiten Mal: Schon vor drei Jahren war er mit seinen Eltern zu Besuch, erzählt Wang. Ende Juli geht es für ihn wieder zurück in die Heimat, bevor es ihn im September erneut nach Europa verschlägt – dieses Mal für ein Stipendium nach Frankreich.

Da das Haus der Bürgerschaft saniert wird (wir berichteten), sind die Bilder bis Freitag, 26. Juli, jeweils von 12 bis 17 Uhr im Europapunkt Bremen ausgestellt.

Info: Kontakte knüpfen

Die Bremische Bürgerschaft und die Bremer Heimstiftung vergeben das Bremer Kunststipendium an Künstler aus Partnerstädten Bremens. Es bietet die Möglichkeit, die Stadt, seine Kultur und seine Einrichtungen kennenzulernen, Kontakte zu Künstlern zu knüpfen und Anregungen für die eigene künstlerische Arbeit zu sammeln. Teil des Stipendiums ist eine abschließende Ausstellung.