Bremen: Aus Jacobs-Uni wird „Constructor University“

Von: Jörg Esser

Neuer Name: Die Privatuni in Grohn heißt jetzt „Constructor University“. © Constructor University

Der Schweizer Softwareunternehmer Serge Bell hat im Spetember 2021 die Mehrheit an der Jacobs-Universität übernommen. Jetzt heißt die private Hochschule „Constructor University“.

Bremen – Die internationale Privatuniversität in Bremen-Nord heißt nicht mehr „Jacobs University“. Sie firmiert ab sofort unter dem Namen „Constructor University Bremen“. Das teilte die Hochschule am Montag mit.

Der Schweizer Investor Serge Bell, der im September 2021 noch unter dem Geburtsnamen Serguei Beloussov die Mehrheitsanteile an der Uni übernommen hatte, besitzt ein Netzwerk von mehreren Hochschulen und will sie unter den Namen „Constructor Group“ vereinen.

Die Umfirmierung sei auf das schnelle Wachstum des ehemaligen Schaffhausen Institute of Technology (SIT) zurückzuführen, welches Bell 2019 gründete, hieß es von der Privatuni. In drei Jahren habe sich das SIT zu einer „globalen Organisation mit Standorten in mehr als 15 Ländern und einem weltweiten Netzwerk“ entwickelt. Die Umfirmierung gelte als „entscheidender Schritt“ in der Entwicklung der Universität. „Der neue Name spiegelt auch die Verbindlichkeit und das Vertrauen des Investors gegenüber der Institution wider“, so eine Sprecherin der Constructor-Uni.

Das Vertrauen des Investors

„Wir werden diese Universität noch weiter voranzubringen, als sie in den vergangenen Jahren bereits gekommen ist. Wissenschaft und Bildung unterliegen ständiger Veränderung, und damit auch unsere Universitäten“, sagte Fabio Pammolli, Präsident der Universität. Investor Bell hält 66,68 Prozent der Anteile an der privaten englischsprachigen Hochschule. Die Stiftung „Jacobs University Bremen Alumni & Friends“ und die Reimar-Lüst-Stiftung bleiben gleichberechtigte Minderheitsanteilseigner.

Die Privatuni wurde 1999 von der Universität Bremen, der Rice University Houston (Texas) und der Freien Hansestadt Bremen als „International University Bremen“ (IUB) gegründet. Dafür wurde das Grundstück der ehemaligen Roland-Kaserne der Bundeswehr in Grohn erworben.

Ehemaliges Kasernengelände im Bremer Norden

Nach finanziellen Problemen der Privatuni investierte im November 2006 die Jacobs Foundation 200 Millionen Euro in die Hochschule und übernahm eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Gesellschafteranteile. Daraufhin gab sich die Universität Anfang 2007 den Namen Jacobs-Universität. Anderthalb Jahrzehnte später zog sich Jacobs zurück.

Auf dem Grohner Campus studieren derzeit mehr als 1 800 junge Menschen aus über 110 Nationen, und es sollen den Angaben zufolge noch mindestens 1 000 Studenten mehr werden. Derzeit gibt es hier gut 400 Beschäftigte.