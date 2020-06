Aus der Stube auf die Insel

Bremen 1860 reagiert mit kreativen Lösungen auf Corona-Vorschriften

Bremen - Von Martin Kowalewski. Zackig gehen die jungen Leute nach vorn in den Ausfallschritt und stoßen mit einem Arm voran. Fechter des Sportvereins Bremen 1860 in Schwachhausen trainieren auf einer Wiese. Zwischen ihnen ist viel Platz. Jeder steht auf seiner „Insel“ und die hat auch jeweils einen Namen, zum Beispiel Usedom oder Sylt. Auf dem 7 000 Quadratmeter großem Rugby-Feld sind 28 „Inseln“ mit Kreide abgegrenzt, jede 54 Quadratmeter groß. Viel Platz für Sportler in der Corona-Zeit.