B6 in Bremen bis Montag gesperrt: Brand löst Verkehrs-Chaos aus

Von: Marcel Prigge

Ein Brand in der Bremer Neustadt löst Verkehrsprobleme aus. Unter der Brücke der B6 brannten zwei Autos aus. Die Fahrbahn ist bis Montag gesperrt.

Bremen – Ein Feuer in der Nacht zu Samstag, 9. September 2023, wird für ein Verkehrschaos in den kommenden Tagen sorgen. Direkt unter der B6 in der Bremer Neustadt sind ein Taxi und ein VW Polo in Brand geraten. Da die Flammen die Brücke beschädigten, muss diese nun gesperrt werden.

B6 in Bremen bis Montag gesperrt: Verkehrschaos dank Auto-Brand

Schon wieder brennen Autos in der Bremer Neustadt. Dieses Mal könnte es sich mutmaßlich aber nicht um ein gelegtes Feuer handeln. Nach Angaben des Regionalmagazins buten un binnen, hätte der Fahrer eines der beiden Fahrzeuge selbst ein Feuer während der Fahrt an seinem Auto bemerkt und sei dann auf einen Parkplatz der Unterführung zugesteuert. Er habe sich neben den anderen Wagen gestellt, auf dem der Brand übergeschlagen sei.

Statiker soll Brücke der B6 prüfen: Beschädigungen teilweise sichtbar

Zwar konnte die Feuerwehr die brennenden Autos innerhalb kurzer Zeit löschen, denn noch entstand eine Flammensäule, die so hoch wurde, dass die Hitze die Hochstraße beschädigen konnte. Nach Angaben eines Reporters vor Ort hätten sich Bitumen verflüssigt und hängen von der Brücke herunter.

In der Nacht zu Samstag, 9. September, brannten zwei Autos unter der Brücke der B6 in Bremen aus. Das Bauwerk wurde so sehr beschädigt, dass ein Statiker es nun prüfen soll. Die B6 bleibt bis Montag gesperrt. © Nord-West-Media TV

Wie groß die Ausmaße der Schäden sind, soll nun ein Statiker prüfen. Bis zum Montagmittag soll die B6 in dem betroffenen Bereich gesperrt bleiben.

Feuerteufel vermutet: Immer wieder brennen Autos in der Bremer Neustadt

Immer wieder brennen in der Neustadt in Bremen Autos. Lange Zeit ist vermutet worden, dass ein Feuerteufel in Bremen unterwegs sein könnte. Die Polizei und Feuerwehr prüft immer wieder Verdachtsfälle der Brandstiftung, zuletzt als Kleinbusse in der Bremer Neustadt brannten.