Kunsthalle lässt „Liebermann“-Besucher kickern: Der Augenblick zählt

Bremen - Von Martin Kowalewski. Das hat es noch nicht gegeben: Mehr als 70 Personen kickern in der Kunsthalle. Diese hat allerdings keine eigene Kneipe aufgemacht. Vielmehr konnten die Besucher der Veranstaltung „Kickern bei Liebermann“ am Donnerstagabend nicht nur an einem Tischfußballturnier teilnehmen, sondern auch die Ausstellung „Max Liebermann – Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport“ anschauen, die nur noch bis morgen, Sonntag, zu sehen ist.

Kneipensport und Liebermann sind schon eine gewagte Kombination. „Max Liebermann war der erste Künstler, der sich mit Sport beschäftigt hat“, sagt Lena Schrage, eine Kuratorin der Ausstellung. „Allerdings hat er die Sportarten seiner gesellschaftlichen Schicht dargestellt, nämlich Reiten, Tennis und Polo.“ Die Bilder zeigen, oft etwas verfremdet, elegante Menschen, die auch nicht unbedingt vorher an der Biertheke waren.

Die Stimmung ist ausgelassen. Es wird nicht mit übertriebenem Ernst für den Erfolg auf dem kleinen Kunstrasen gekämpft. „Wir wollten eine Veranstaltung für Jüngere anbieten, für Leute, die nicht unser traditionelles Zielpublikum sind“, sagt Theresa Lange vom Marketing der Kunsthalle. Das hat geklappt. Da die sechs Tische nur 24 Spieler gleichzeitig beschäftigen können, bleibt Zeit zum Plauschen oder um sich in der Ausstellung umzugucken.

Dort sehen die Besucher unter anderem Tennisspielerinnen in flatternden Kleidern, die auch gegen Herren spielen. Und sie erfahren, dass Tennis sogar mal als ein Flirtsport galt. Passend zu den rasanten Kicker-Spielen zeigt der Künstler auch seinen Blick für den Sekundenbruchteil. So malt er genau den Augenblick, in denen Pferde ihre Beine etwas zusammenziehen, wenn sie den Boden nicht berühren. Und auch Schlittschuhläufer im Tiergarten hat der waschechte Berliner auf Papier gebracht. Das inspiriert auch die Kicker-Freunde, die schnelle Reaktionen benötigen und die Geselligkeit sichtlich genießen.

„Das ist eine tolle Atmosphäre“

Thilo Krupp ist aus Oldenburg gekommen. „Mir hat die Ausstellung besonders gefallen, weil ich mit meiner Begleitung durchgegangen bin. Das ist eine tolle Atmosphäre“, sagt er. Das große Kicker-Turnier beginnt. Auch Krupp ist dabei und ist von den Künsten der Teilnehmer begeistert. „Hier ist echt Qualität am Ball“, sagt er. Krupp ist besser in der Verteidigung. „Der Angriff macht aber mehr Spaß“, sagt er. Am Abend gewinnt ein Duo mit den Spitznamen „Tecke“ und „Börnikick“. Letzterer hat Erfahrung. „Ich musste 63 Jahre alt werden, um sowas zu gewinnen“, sagt er mit sichtlicher Freude.

Die sechs Tische vom Typ „Flix Libero“ sind leicht auf- und abbaubar und wurden in Bremen hergestellt. Aufgestellt hat sie die Event-Firma „Flixen“. „Das sind die einzigen Kicker-Tische, die man ganz einfach reinrollen und in zwei Minuten aufbauen kann. Und sie erfüllen alle Kriterien, um wettkamptauglich zu sein“, sagt Thorben Koehn von „Flixen“.