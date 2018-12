Augen-OP bei 98-Jähriger und Baby - am selben Tag

Bremen - Ärzte der Augenklinik am Klinikum Mitte haben am selben Tag eine 98-jährige Frau und ein zwei Monate altes Baby am Grauen Star operiert. „Es ist einer der häufigsten Eingriffe am Auge“, sagt Chefarzt Dr. Erik Chankiewitz. Die Besonderheit in seiner Klinik sei, dass das OP-Team sich auch der ganz besonderen Fälle annehme.

Als Maria Krüger das erste Mal das Licht der Welt erblickt, ist der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorüber. und Friedrich Ebert ist Reichspräsident der Weimarer Republik. Die 98-jährige Patientin erlebt als Kind die „goldenen Zwanziger“, als junge Frau den Zweiten Weltkrieg. Sie wird später Mutter, Oma und Ur-Oma. Sie hat ohne Zweifel viel gesehen in ihrem Leben. Doch Stichwort „Sehen“: Genau das fiel ihr in den vergangenen Jahren immer schwerer.

Der Graue Star, eine Eintrübung der Linse, machte ihr zu schaffen. „Ich war auf dem kranken Auge vor der Operation im Grunde blind“, sagt Maria Krüger. In der Augenklinik des Klinikums Mitte setzte ihr Oberärztin Simone Brandtner eine Kunstlinse ein. Aufgrund ihres Alters gehört die 98-Jährige zu den von Chankiewitz beschriebenen ganz besonderen Fällen. „Das Alter sollte im Grunde keine Rolle spielen. Mit dieser Einstellung versuchen wir hier in der Klinik, jedem zu helfen“, so der Chefarzt. Der 18. Dezember, das Datum der OP, war deshalb nicht nur für Maria Krüger ein besonderer Tag, sondern auch für die Klinik und eine ganz junge Familie. Denn neben der 98-Jährigen operierte das Team ein zwei Monate altes Baby – ebenfalls wegen des Grauen Stars.

+ Das ist sie, die Kunstlinse. Hier ein Größenvergleich mit einem Cent-Stück. © Geno/Kerstin Hase

„Die Linsentrübung ist die häufigste Augenerkrankung und kann nicht nur bei älteren Menschen auftreten. Manchmal liegt ein Defekt schon von Geburt an vor“, sagt Erik Chankiewitz. In der Regel werde bei einer Operation die getrübte Linse per Ultraschall zertrümmert und abgesaugt, die Kunstlinse aus einem Acrylat, kleiner als ein Cent-Stück, mit einem kleinen Häkchen millimetergenau an die richtige Stelle gesetzt. Patienten könnten in den meisten Fällen gleich am nächsten Tag wieder klar sehen. So ist es auch bei Maria Krüger.

Bei dem erst zwei Monate alten Mädchen ist der Fall etwas anders. „Eine Kunstlinse kann hier erst im Alter von etwa vier Jahren eingesetzt werden“, erklärt Chankiewitz. Der Eingriff – ein weiterer am ebenfalls erkrankten zweiten Auge folgt noch – sei dennoch dringend nötig gewesen, „weil das Baby so überhaupt erst die Chance erhalten hat, das Sehen zu lernen.“ Ohne frühzeitigen Eingriff wäre es wohl ein Leben lang blind geblieben, so der Chefarzt.

Am Ende der Entwicklung steht eine Kunstlinse

Eine Spezialbrille wird die Linsenfunktion in den nächsten Jahren ersetzen, bis im nächsten Schritt eine Kontaktlinse und dann eine Kunstlinse eingesetzt werden kann. Auch wenn es schwer vorstellbar ist: „Babys gewöhnen sich relativ schnell an diese Brille, denn sie merken, dass sie nur so ihre Mama sehen können“, sagt Chankiewitz.

Maria Krüger freut sich, dass sie schon wieder zu Hause ist und ihre sechs Enkel und zehn Urenkel sehen kann. „In solch einem Alter mag so ein Eingriff ja recht selten sein, aber ich möchte gerne noch mehr sehen vom Leben“, sagt die 98-Jährige, die gerne liest.

gn