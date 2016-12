Auftakt mit „Lutherischer Messe“

Neujahrskonzert „Soli Deo Gloria“

+ © Menke Das „Bachische Collegium“ startet am 8. Januar mit dem Neujahrskonzert „Soli Deo Gloria“ ins musikalische Jahr. © Menke

Bremen - Von Jörg Esser. Das „Lutherjahr“ beginnt. Deutschland feiert das Reformationsjubiläum, feiert den Reformator. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. 500 Jahre später ist der 31. Oktober ein gesetzlicher Feiertag.

„Luther“ ist omnipräsent und als „Playmobil“-Figur ein Kassenschlager. Und er spielt auch eine Rolle beim Neujahrskonzert „Soli Deo Gloria“ des „Bachischen Collegiums“ der Bremer Johann-Sebastian-Bach-Gesellschaft am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr im Bremer Dom. „Aus Anlass des Reformationsjubiläums beginnt das Konzert mit der Bitte um Erbarmen und dem sich anschließenden Lobpreis Gottes in der ,Lutherische Messe’ in A-Dur“, sagt Harry Hoffmann, Musikwissenschaftler, Schriftführer der Bach-Gesellschaft und Lautenist im „Collegium“.

Dann geht es weiter – ohne den Reformator, aber mit der Musik des Thomaskirchen-Kantors Johann Sebastian Bach. Es folgen das Tripelkonzert a-Moll, „in dem die solistischen Instrumente Flöte, Violine und Cembalo streiten und von einem ungemein farbigen und fein austarierten Streichersatz getragen werden“. Schließlich wird die großbesetzte Neujahrskantate „Gott wie dein Name, so ist auch dein Ruhm“ die Konzertbesucher mit Pauken und Trompeten im neuen Jahr willkommen heißen.

Das „Bachische Collegium Bremen“ verfolge „einen konsequent solistischen und kammermusikalischen Ansatz zur Aufführung der Musik Johann Sebastian Bachs“, sagt Hoffmann. „Nicht nur die Instrumente, wie beispielsweise die Violinen, sind einzeln besetzt, auch die Chöre werden ausschließlich von den Vokalsolisten gestaltet, um die polyphone Struktur der Bachschen Musik deutlicher hervortreten zu lassen.“ Musiziert werde im Sinne der historischen Aufführungspraxis, zum Teil auf Originalin-strumenten.

Historisches Vorbild des „Bachischen Collegiums“ ist das „Collegium Musicum“ das 1701 vom Organisten und Jura-Studenten Georg Philipp Telemann gegründet und 1729 von Johann Sebastian Bach zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Kantor der Thomaskirche in Leipzig übernommen wurde. Das „Collegium“ bestand vor allem aus Leipziger Studenten und umfasste bis zu 40 Musiker und gab mindestens ein Konzert pro Woche. 1746 leitete Bach letztmals ein Konzert des „Collegiums Musicum“.

Karten für das Neujahrskonzert im Dom gibt es ab 18 Uhr an der Abendkasse. Sie kosten 15 Euro.

je