Medizinstudenten und Pflegeschüler lernen im Stationsbetrieb voneinander

Bremen – Hans-Jürgen Balz hat eine schwere Operation hinter sich. Viele Tage musste er im Klinikum Links der Weser (LdW) stationär behandelt werden. „Ich war seit 70 Jahren zum ersten Mal im Krankenhaus“, sagt der Bremer. „Das war schon eine besondere Situation für mich.“ Außergewöhnlich war sein Aufenthalt aber noch aus einem anderen Grund: Balz wurde vornehmlich von Pflegeschülern der Bildungsakademie der Gesundheit Nord und Medizinstudenten in ihrem Praxis-Jahr betreut.

Ein Teil der Station 32 der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie im LdW ist für einige Wochen zu einer besonderen Ausbildungsstation geworden. Angehende Pfleger und Mediziner trainieren das Zusammenarbeiten hier so, wie das sonst in der Ausbildung im Krankenhaus bisher selten der Fall ist. „Die Kommunikation und das Zusammenspiel zwischen Medizin und Pflege ist im Stationsalltag oft noch ausbaufähig“, sagt Dr. Swantje Wienand, die das Projekt mit dem Namen „Bipsta“ (Bremer Interprofessionelle Ausbildungsstation) gemeinsam mit Stationsleitung Elke Dannecker leitet. Das LdW ist nach Angaben von Timo Sczuplinski, Sprecher der Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno), das erste akademische Lehrkrankenhaus in ganz Deutschland, das sich an dieses Projekt herangewagt hat.

Ein paar wenige Beispiele gebe es bundesweit bislang nur an Universitätskliniken wie etwa in Heidelberg. Die angehenden Ärzte und Pfleger arbeiteten auf einer echten Krankenhausstation weitgehend eigenverantwortlich, so der Sprecher. Unterstützt und begleitet werden sie dabei von Oberärzten und Praxisanleitern.

Die Azubis sollen durch die enge Zusammenarbeit voneinander profitieren und sich so besser in die Lage und Anforderungen des anderen hineinversetzen. „Wir sind überzeugt, dass wir auf diesem Weg noch bessere Mediziner und Pfleger ausbilden können. Und davon profitieren letztlich vor allem auch die Patienten“, sagt Wienand.

Die praktische Ausbildung samt Vorbereitung auf die Prüfungen läuft für angehende Pfleger und Mediziner bislang weitgehend getrennt voneinander ab. „Dabei wird es in Zukunft immer mehr darauf ankommen, wie gut gerade interprofessionell – also unter Ärzten, Pflegern und allen, die unsere Patienten mitbehandeln – kommuniziert wird“, so Wienand. Genau darauf werde beim Projekt ein großer Schwerpunkt gelegt. Die Azubis und Studenten teilen sich beispielsweise das Dienstzimmer, machen gemeinsame Übergaben. Und auch die Visiten werden von Medizinstudenten und Pflegeschülern gemeinsam übernommen. „Dieses Zusammenspiel ist wichtig. So verringert man das Risiko, dass Pflege und Medizin aneinander vorbei arbeiten“, sagt Wienand.

Was in Bremen im kleinen Rahmen begonnen hat, soll mittelfristig die Ausbildung von Medizinern und Pflegekräften möglichst bremen-, am besten sogar bundesweit verändern. „Die gelungene Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Professionen ist enorm wichtig für eine gute Patientenversorgung (...) Deswegen unterstützen wir die Etablierung solch eines Modells bundesweit“, sagt Professorin Jana Jünger, Direktorin des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen. Im Masterplan Medizinstudium 2020 wurde ihr Institut beauftragt, die zukünftigen Staatsexamina stärker an den Bedürfnissen der Patienten auszurichten. „Bipsta“ spielt dabei eine zentrale Rolle.

Und wie kommt das Projekt bei den Patienten an? „Für mich hat es im Grunde keine Rolle gespielt, von wem ich betreut und behandelt wurde“, sagt Patient Hans-Jürgen Balz. Er habe großes Vertrauen in die angehenden Mediziner und Pfleger gehabt. „Und das war auch vollkommen gerechtfertigt“, sagt Balz.

gn