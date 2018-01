„Boston Early Music Festival Orchestra“ kommt nach Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es gilt als das größte Alte-Musik-Event überhaupt – das „Boston Early Music Festival“, das 1983 gegründet worden ist. Das „Boston Early Music Festival Orchestra“ wiederum ist regelmäßig in Bremen zu Gast – im schönen Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee nämlich, von dessen Akustik man auch in Amerika schon viel gehört hat.

Die Musiker haben hier bereits Alben produziert – so das 2015 veröffentliche „Niobe, Regina di Tebe“ mit Barockmusik von Agostino Steffani. Nun nimmt das Orchester hier erneut ein Album auf, zehn Tage lang. Und gibt zudem ein Konzert.

Am Donnerstag, 1. Februar, spielt das „Boston Early Music Festival Orchestra“ im Sendesaal – ab 20 Uhr ist dort dann ein Vorgeschmack auf die neue Produktion zu hören, nämlich: „Almira, Königin von Castilien“, eine Oper von Georg Friedrich Händel, in konzertanter Aufführung.

„Händels allererster Opernkomposition, 1705 in Hamburg uraufgeführt, liegt eine frei erfundene Handlung zugrunde, die mit unterhaltsamen Zutaten – Liebe und Heiratspolitik der Adligen, Treulosigkeit und Verwechslungen, dann aber glückliches Ende dank des vermittelnden Hofdieners – aufwartet“, heißt es in einer Vorschau.

„Die junge Sopranistin Emöke Baráth singt die Rolle der ,Almira‘ inmitten einer auserlesenen Besetzung von Sängern, von denen jeder bereits in den weltweit namhaftesten Konzert- und Opernhäusern auftrat“, so eine Sprecherin des Sendesaals.

Vergessene Barockopern

Die US-amerikanische Sopranistin Amanda Forsythe ist dem „Boston Early Music Festival“ seit ihrem Debüt in der Lully-Oper „Psyché“ im Jahr 2007 fest verbunden. Inzwischen gastierte sie zudem in Hauptrollen an großen europäischen Opernhäusern wie Covent Garden in London, Theatre des Champs-Elysées in Paris und Bayerische Staatsoper in München.

Das „Boston Early Music Festival Orchestra“ – Leitung: Paul O‘Dette und Stephen Stubbs – pflegt die Wiederentdeckung vergessener Barockopern, für die Gegenwart dargeboten im Wissen um die historische Aufführungspraxis. „Kein anderes Ensemble hat sich bis heute so konsequent und detailgetreu damit befasst, eine so große Anzahl von historischen Opern auf stets höchstem Niveau auf die Bühne zurückzubringen“, heißt es im Sendesaal. Mehr als 140 Plattenaufnahmen trugen Paul O’Dette etliche internationale Preise ein, darunter zwei „Grammys“. Ebenfalls „Grammy“-Gewinner ist Stephen Stubbs. Nach 30 Jahren in Europa – zeitweise als Professor für Laute an der Musikhochschule in Bremen – kehrte er 2006 als einer der weltweit bekanntesten Lautenisten, Dirigenten und Barockopern-Spezialisten in seine Heimatstadt Seattle zurück.

Eintrittskarten für das „Almira“-Konzert des „Boston Early Music Festival Orchestra“ kosten 30 Euro, ermäßigt gibt es sie für 20 Euro, so die Sprecherin des Sendesaals. Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

www.bemf.org