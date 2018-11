Thema Bremen: Fotoschau im Focke-Museum

Aufnahme aus dem Heißluftballon

+ © Marco Meister / Focke-Museum Luftaufnahme: Mirko Hosi mit seinem Gewinnerfoto. © Marco Meister / Focke-Museum

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen als Zuhause zu sehen, das war Motto und Aufgabe zugleich. Und es war eine Gemeinschaftsaktion, an der das Focke-Museum in Schwachhausen beteiligt war. Und die Wohnungsbaugesellschaft Brebau. Wie berichtet, ist sie jetzt 80 Jahre alt geworden – und eben das sollte natürlich werbewirksam gefeiert werden. In diesem Fall mit einem Fotowettbewerb. Titel: „Bremen, mein Zuhause“.