1. Mai in Bremen: DGB-Demo in der City – Polizei aufmerksam, aber entspannt

Von: Marvin Köhnken

Der 1. Mai ist auch in Bremen der Tag in Jahr, an dem verstärkt für Arbeitnehmer-Rechte demonstriert wird. Viel los ist wieder in der Innenstadt.

Bremen – Die Hansestadt Bremen zeigt sich am 1. Mai wie viele andere Orte in Deutschland auch „Ungebrochen solidarisch“. Zu einer Großdemo mit diesem Motto hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der Region Bremen-Elbe-Weser unter anderem nach Bremen und Bremerhaven eingeladen. Die zentrale Mai-Kundgebung findet 2023 in Köln statt. Vor allem für Berlin und Hamburg rechnen die Behörden wiederum zusätzlich mit Ausschreitungen der linken Szene. Wieder andere nutzen die 1. Mai für private Mai-Ausflüge – beispielsweise im Landkreis Rotenburg.

In Bremen startet der Aktionstag der Gewerkschaft am Maifeiertag um 9:30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Osterdeich unweit des Weserstadions. Dort werden Vertreter einiger Betriebe bereits zu den Teilnehmenden sprechen. Die anschließende Demo, an der mehrere Gewerkschaften beteiligen, führt ab 10:30 Uhr bis zum Domshof der Stadt.

Bremen-Demo-Strecke verläuft am Mai-Feiertag vom Osterdeich zum Domshof

Die Kundgebung am Dom beginnt in der Folge um 12 Uhr. Als Hauptrednerin ist Elke Hannack, die stellvertretende Bundesvorsitzende des DGB, angekündigt. Auch Ernesto Harder, seines Zeichens DGB-Vorsitzender in Bremen, wird sich an die Anwesenden wenden. Weitere Beiträge hat die Gewerkschaftsjugend angekündigt. Um 13 Uhr folgt dann, ebenfalls auf dem Domshof, das Maifest mit einem Programm für Kinder, Infoständen und Livemusik von der Band „Brennholzverleih“.

Jedes Jahr folgen Tausende Menschen dem Aufruf der Gewerkschaften und beteiligen sich bundesweit an Mai-Kundgebungen. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Die Polizei Bremen geht für Montag, 1. Mai, von einer insgesamt ruhigen Lage aus. Es seien keine Versammlungen bekannt, bei denen mit Krawall oder sonstigen Ausschreitungen zu rechnen ist, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Natürlich werde man den Tag über ein besonderes Auge auf die Mai-Kundgebung in der Innenstadt haben, es gebe aber keine Orte, an denen die Beamten mit zusätzlicher Aufmerksamkeit unterwegs sein müssten.

Kundgebung in Bremerhaven startet am Gewerkschaftshaus

In Bremerhaven sind für Montag eine Demo vom Gewerkschaftshaus an der Hinrich-Schmalfeldt-Straße zur Großen Kirche ab 10 Uhr und dort anschließend eine Kundgebung (11 Uhr) sowie ein Maifest (12 Uhr) geplant. Unter anderem spricht dabei Sascha Kuntzmann, DGB-Stadtverband für Bremerhaven. LIvemusik gibt es von Stickers Gatt sowie der Özgür Cömert Group.