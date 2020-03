Innensenator legt Kriminalstatistik vor: Gesamtzahl der Delikte steigt

Leichter Anstieg: Harry Götze (v. l.), Ulrich Mäurer und Lutz Müller präsentierten am Montag die Kriminalstatistik für 2019.

Bremen - Weniger Raubtaten, weniger Wohnungseinbrüche, weniger Tötungsdelikte – doch die Zahl der erfassten Straftaten im Land Bremen ist im Jahr 2019 trotzdem leicht gestiegen. 78.228 Delikte sind erfasst worden, 3704 mehr als im Jahr zuvor, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bei der Präsentation der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Die Aufklärungsquote sank von 49,2 auf 48,7 Prozent. In Bremerhaven wurde laut Harry Götze, Direktor der Ortspolizeibehörde er Seestadt, mit 12.020 Delikten die „niedrigste Fallzahl seit 25 Jahren“ registriert.

Der „leichte Zuwachs“ geht laut Mäurer zu einem großen Teil (1159 Fälle) auf das Konto der Ermittlungen gegen die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration (Bamf). Polizei und Staatsanwaltschaft hatten seit 2018 ermittelt, ob Asylbewerbern systematisch illegal Asyl gewährt wurde. Eine Klageschrift gegen die Ex-Leiterin des Bremer Amtes und andere Beschuldigte liegt vor. Das Landgericht prüft derzeit, ob die Anklage zugelassen wird.

Zurück in die aktuelle Statistik: In der Stadt Bremen sank die Zahl der Tötungsdelikte von sechs auf vier. Hinzu kommen zwei aus Bremerhaven (2018: null). Die Zahl der registrierten Raubdelikte sinkt laut Mäurer seit Jahren kontinuierlich. 2019 wurden 757 erfasst. Der Höchstwert im Jahr 2012 lag bei 1131.

+ Polizei im Einsatz: Das Foto stammt von einer Razzia in Huchting im Frühjahr 2019. © DPA/POLIZEI BREMEN

Auch die Zahl der Raubüberfälle auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist zurückgegangen – von 345 auf 282. Die Aufklärungsquote stieg von 27 auf 30,1 Prozent. Konflikte zwischen Kontrahenten werden hingegen zunehmend aggressiv ausgetragen. Unter dem Schlagwort „Körperverletzung“ wurden 3 755 Delikte gemeldet, rund 300 mehr als 2018. Polizeibeamte wurden wieder häufiger Opfer von Gewalt. 406 Fälle wurden registriert, genauso viele wie 2017. Im Vorjahr lag die Zahl bei 354.

Weiter geht es mit den Diebstählen. Deren Gesamtzahl kletterte von 27.268 auf 28.405. Gesunken ist dabei die Zahl der Wohnungseinbrüche – „vollendet“ wurden im Jahr 2019 insgesamt 876. Vor fünf Jahren lag die Zahl noch bei 1818. „Da wirken offensichtlich unsere Maßnahmen“, sagte Mäurer. Mehr Einbrüche gab es hingegen in Büros, Fabriken und Werkstätten (1020 statt 857). Auch bei den Autoaufbrüchen und Fahrraddiebstählen wurde ein Rückgang registriert. Mäurer: „Da geht es mal rauf und mal runter.“ Weiter gestiegen sind die „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“ (von 1480 auf 1603) sowie bei Kinderpornographie und Kindesmissbrauch. Die Zahl der Drogendelikte bewegt sich seit Jahren auf einem konstanten Niveau – bei rund 3000 Delikten.

Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen in Bremen erneut gesunken

Bleibt ein Blick auf die Herkunft der Kriminellen in Bremen: Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen ist weiter gesunken – von 7337 auf 6779. 2016 lag der Höchstwert bei 9698. Hinzu kamen im Jahr 2019 insgesamt 2481 deutsche Tatverdächtige (2018: 2427).

Die Aufklärungsrate ist, wie eingangs erwähnt, laut Statistik landesweit leicht gesunken. Es fehle an Personal, sagte Polizeipräsident Lutz Müller. Verschärft worden sei die Personalsituation außerdem durch die zahlreichen Sonderermittlungsgruppen. So habe sich die „Soko Goetheplatz“ mit 20 Ermittlern monatelang mit der Aufklärung des Angriffs auf den damaligen AfD-Landesvorsitzenden Frank Magnitz beschäftigt. Und auch das Bamf-Verfahren habe mindestens 20 Ermittler gebunden. Dadurch seien letztlich einige tausend Fälle unbearbeitet geblieben.

„15.000 Anzeigen von Bürgern liegen auf Halde und sind noch nicht mit einbezogen. Das sieht dann in der Statistik nett aus, ist aber ein Riesenärgernis“, monierte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Lüder Fasche. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Marco Lübke, sagte: „Die Aufklärungsquote ist erschütternd. Und was die Statistik nicht zeigt, ist die Zahl an unbearbeiteten Fällen.“