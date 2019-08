„Aufgeregt bin ich nicht“

„Supertalent“-Suche im Metropol-Theater

+ Starke Stimme: Georgia Balke (Bremerhaven). Foto: DAVIDS

Bremen - Von Tido Davids. Georgia Balke ist gerade einmal acht Jahre alt. Ihrer Stimme merkt man das nicht an. Das Mädchen aus Bremerhaven will mit dem „Radiohead“-Song „Creep“ im Stil von Haley Reinhart überzeugen. Eine wahnsinnige Ballade, bei der auch gestandene Sänger an ihre Grenzen stoßen.