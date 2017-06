Aufgenommen und präsentiert

Koreanische Pianistin stellt CD im Sendesaal vor

+ Die koreanische Pianistin Ji-Yeoun You stellt ihr aktuelles Album dort vor, wo sie es auch aufgenommen hat – im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee. - Foto: Sendesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die koreanische Pianistin Ji-Yeoun You hat vergangenes Jahr im für seine Akustik ja weithin be- und gerühmten schönen Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee ihr neues Album mit dem Titel „Kontraste“ eingespielt. Jetzt kehrt die Musikerin an den Ort des Geschehens zurück, kurzum: Ji-Yeoun You präsentiert die CD am Freitag, 30. Juni, im Sendesaal. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.