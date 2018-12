Bremische Häfen melden „stabile Seitwärtsbewegung“ beim Umschlag

Der Containerumschlag in Bremerhaven ist stabil. 5,5 Millionen „Blechkisten“ werden 2018 an den Kajen und Terminals der Seestadt umgeschlagen.

Bremen - Von Jörg Esser. „Bremerhaven hält sich gut am Markt“, sagt Bremens Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) und spricht mal wieder von einer „stabilen Seitwärtsentwicklung“ der Bremischen Häfen im Jahr 2018: „Das Auffälligste ist die Unauffälligkeit.“ Der Gesamtumschlag bewegt sich auf Vorjahresniveau – bei 74 Millionen Tonnen.

Günther konstatiert in seiner Hafenbilanz ein „weiterhin gutes und konstantes Ergebnis“ mit einem alles in allem stabilen Güterumschlag, einen nur leicht unter dem Rekordniveau des Vorjahres liegenden Automobilumschlag und starken Zuwächsen im Kreuzfahrtgeschäft.

Verlierer im internen Wettstreit sind die stadtbremischen Hafenanlagen. Hier sank der Umschlag um 14,2 Prozent auf 11,4 Millionen Tonnen, während Bremerhaven um knapp drei Prozent auf 62,7 Millionen Tonnen zulegte. Die schwächeren Werte in Bremen resultieren weiteren Angaben zufolge vor allem aus einem Rückgang des Massengutumschlags um 13,5 Prozent auf 8,2 Millionen Tonnen.

Das Containergeschäft, das über Bremerhaven läuft, bleibt konstant. Erwartet wird ein Umschlag von 5,5 Milllionen Standardcontainern (TEU), was einem leichten Anstieg (plus 0,5 Prozent) entspricht. 2019 dürfte es schwieriger werden, weil die Reederei Hapag-Lloyd ihre Transatlantik-Linien von Bremerhaven nach Hamburg verlegt. Dadurch fallen 500.000 TEU-Container weg. „Das ist ein unfreundlicher Akt“, sagt Günthner.

Die Zahl der Kreuzfahrt-Passagiere hat sich fast verdoppelt

Der Fahrzeugumschlag bleibt mit etwa 2,2 Millionen Fahrzeugen um 3,4 Prozent unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Dafür meldet das Kreuzfahrtgeschäft erneut starke Zuwächse. Die Zahl der Schiffsabfertigungen stieg um knapp 30 Prozent auf 109 und die Zahl der Passagiere um 43,7 Prozent auf 238.000. Und Bremerhaven soll weiterhin vom Boom profitieren. So hat der Senat Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro für den Ausbau des Kreuzfahrtterminals Columbuskaje auf den Weg gebracht. Günthner: „Die Hafenpolitik hat große Projekte und große Ziele.“

Frank Dreeke, Chef der BLG-Gruppe, verweist auf ein „insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr mit einigen Herausforderungen und vielen guten Nachrichten“. So habe die BLG Logistics den Vertrag mit dem Großkunden Tchibo um mindestens fünf Jahre verlängert, was am Standort Bremen rund 3000 Arbeitsplätze sichere.

Auch der Automobil-Umschlag ist gewachsen

Im Gesamtnetzwerk „Automobile“ mit allen Seehafen- und Inlandsterminals und den Autotransporten habe die BLG 6,5 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, 200.000 mehr als 2017. Schließlich habe der XXL-Bereich neue Bestmarken erzielt. Im High- und Heavy-Segment rechnet das Unternehmen mit 1,367 Millionen Tonnen umgeschlagener Ladung. Dazu zählen Baumaschinen, Kräne und komplette Zugsysteme, die auf RoRo-Schiffe verladen werden.

Eine positive Bilanz zieht auch Robert Howe, Geschäftsführer der Hafenmanagementgesellschaft Bremenports. Er verweist auf die 120 Millionen Euro, die der Senat in diesem Jahr für die Hafeninfrastruktur freigegeben habe. Dafür werde die Columbuskaje ausgebaut, die marode Kaje 66 in Bremerhaven neugebaut und durch den Neubau der Nordmole die Zufahrt zur Kaiserschleuse verbessert.