Vermeintliches Bombenangriff-Video in Bremen geht auf TikTok viral

Von: Fabian Raddatz

Auf TikTok kursiert ein Video, das einen Bombenangriff auf Deutschland in Bremen zeigen soll. Journalisten fanden nun heraus: Das stimmt so nicht.

Bremen – Ein Video, das einen Bombenangriff auf Deutschland zeigen soll, ging auf dem Videoportal TikTok viral. „Heute Abend Explosion“ wird zuvor als Label eingeblendet. Dann zeigt das Video eine Häuserreihe, hinter der schwarzer Rauch aufsteigt. Es folgen die Worte: „Erster Bombenangriff in Deutschland – Krieg?“

Eine Szene aus dem Video auf TikTok. © Screenshot/TikTok

250.000 Mal wurde das Video angezeigt, bevor es offenbar wieder von der Plattform gelöscht wurde. Wie einige Kommentare zeigen, scheinen einige Nutzer tatsächlich an einen Bombenangriff zu glauben. So schrieb einer beispielsweise: „Warnschuss von Putin“, „Ich hau ab“, ein anderer. Doch einige zweifeln auch die Echtheit der Aufnahmen an, vermuten, dass das Video in Bremen bei einem Brand aufgenommen wurde.

Bei welchem allerdings, darüber sind sich die Nutzer uneins.

Journalisten des Recherchezentrums correctiv.org fanden nun heraus, dass es sich bei dem Video tatsächlich um Aufnahmen aus Bremen handeln – laut Angaben der Feuerwehr könnte dort ein Großbrand im April 2020 zu sehen sein.

Um den genauen Ort der Aufnahmen zu bestimmen, haben die Journalisten das Video verschiedenen öffentlichen Stellen in Bremen geschickt. Bei der Landesbildstelle Bremen werden sie fündig. Deren Mitarbeiter, Mirko Becker, kann den Ort des Geschehens identifizieren: die Bonifaciusstraße, eine kurze Gasse unweit des Industriehafens.

Auch ein Vergleich mit Google Street View bestätigt das, schreibt correctiv.org. Einige Details würden sich mit den Aufnahmen des TikTok-Videos decken.

Vermeintliches Bombenangriff-Video zeigt wohl einen Großbrand in Bremen

Das Landesfilm-Archiv, die Bremer Feuerwehr und die Polizei gehen davon aus, dass das Video den Brand von zehn großen Lagerhallen am Bremer Industriehafen im April 2020 zeige. In einem Lagerhallenkomplex war ein Großbrand ausgebrochen. Die schwarze Rauchwolke, die aus dem Gebiet der Industriehäfen aufstieg, war auch in der kilometerweit entfernten Innenstadt von Bremen sichtbar.

Auch Aufnahmen der Feuerwehr aus dem Jahr zeigen eine schwarze Rauchwolke, die der auf TikTok sehr ähnlich sehe, schreibt correctiv.org.