138-Meter-Frachter rammt in Bremen Weser-Ufer und läuft auf Grund

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Schiffs-Unfall auf der Weser: Ein 138 Meter langer Frachter ist am Donnerstagabend in Bremen außer Kontrolle geraten und auf Grund gelaufen.

Bremen – Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 138 Meter langer Frachter am Donnerstagabend, 9. Februar 2023, in Bremen außer Kontrolle geraten und auf Grund gelaufen. Die BCC Utah war Richtung Nordsee unterwegs, als das Schiff kurz nach dem Ablegen am Neustädter Hafen plötzlich anfing, sich unkontrolliert zu drehen.

Die BBC Utah lief am Donnerstagabend in Bremen auf Grund. © Nonstop-News

Danach rammte der Frachter mit dem Bug voran das flache Weser-Ufer auf der nordöstlichen Seite und lief auf Grund – nur wenige Meter vor dem Deich. Erst vier Stunden später gelang es mithilfe von zwei Schleppern, das lange Frachtschiff zu befreien und zurück nach Bremen zu schleppen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, das Schiff wurde allerdings am Bug beschädigt.

Der genaue Hergang der Havarie ist unklar. Vermutlich hatte das Schiff einen Ruder- oder Maschinenschaden.

138-Meter-Frachter rammt in Bremen Weser-Ufer und läuft auf Grund: Weitere Meldungen aus Bremen

In Bremen ist derweil in der Sögestraße eine neue Statue aufgetaucht. Es wird vermutet, dass es sich dabei um eine neue Aktion des Künstlers handelt, der als „Bremer Banksy“ bekannt ist. Ihm wird auch der Bremer „Bronzemann“ in den Wallanlagen zugerechnet, der zuletzt ohne Wagen dastand.